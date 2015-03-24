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حارس سامبدوريا قبل لقاء صلاح: لم أتوقع تأثيره الكبير على الدوري الإيطالي

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حارس سامبدوريا قبل لقاء صلاح: لم أتوقع تأثيره الكبير على الدوري الإيطالي حارس سامبدوريا قبل لقاء صلاح: لم أتوقع تأثيره الكبير على الدوري الإيطالي

تتواصل الإشادة بالجناح المصري محمد صلاح لاعب فيورنتينا من خصومه قبل مناصريه في الفيولا، والدور تلك المرة مع حارس سامبدوريا إيمليانو فيفيانو.

فيورنتينا سوف يلاقي سامبدوريا في الرابع من أبريل المقبل في ملعب أرتيميو فرانكي لحساب الجولة 29 من الدوري الإيطالي حيث يتنافس الفريقان على حجز مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا.

سامبدوريا يحتل المركز الرابع بـ48 نقطة، فيما يأتي فيورنتينا سادسا بـ46 نقطة واللقاء بينهما سيكون هاما جدا في صراعهما على الفوز بمقعد أوروبي الموسم المقبل.

وتحدث الحارس الذي أعير لأرسنال الموسم الماضي قائلا:"أنا أعرف قدرات صلاح جيدا، لقد شاهدته في العديد من المرات الموسم الماضي".

وأضاف في تصريحاته لبرنامج "تيكي تاكا" الإيطالي"لكن لم أتوقع تأثيره بذلك الشكل الكبير على الدوري الإيطالي".

وسجل محمد صلاح ستة أهداف في كل البطولات خلال 11 مباراة شارك فيها مع الفيولا منذ انضمامه للفريق في الانتقالات الشتوية الأخيرة.

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