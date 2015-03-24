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الأهلي يكشف كواليس عرض أودينيزي لضم رمضان صبحي

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الأهلي يكشف كواليس عرض أودينيزي لضم رمضان صبحي الأهلي يكشف كواليس عرض أودينيزي لضم رمضان صبحي

أقر وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي باهتمام نادي أودينيزي الإيطالي بالتعاقد مع رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق الشاب.

وأوضح جمعة: "تحدث معي منذ أيام أحد الأشخاص من إيطاليا، وأبلغني برغبة نادي أودينيزي في التعاقد مع رمضان صبحي".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "العرض يتضمن خضوع رمضان صبحي لفترة معايشة مع أودينيزي لفترة قصيرة".

وتابع: "في حالة اقتناع النادي الإيطالي بقدرات اللاعب، سيعرضوا التعاقد معه لمدة موسم على سبيل الإعارة".

وواصل مدير الكرة بالأهلي: "ولكن الأمر غير منطقي، لذا رفضنا الفكرة".

وأتم وائل جمعة: "الأهلي يبني فريق للمستقبل، ورمضان صبحي سيكون له دور كبير، ومن القوام الأساسي، رغم عدم مشاركته مؤخرًا، إلا أننا سنعتمد عليه لسنوات".

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