الأهلي يكشف كواليس عرض أودينيزي لضم رمضان صبحي

أقر وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي باهتمام نادي أودينيزي الإيطالي بالتعاقد مع رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق الشاب.

وأوضح جمعة: "تحدث معي منذ أيام أحد الأشخاص من إيطاليا، وأبلغني برغبة نادي أودينيزي في التعاقد مع رمضان صبحي".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "العرض يتضمن خضوع رمضان صبحي لفترة معايشة مع أودينيزي لفترة قصيرة".

وتابع: "في حالة اقتناع النادي الإيطالي بقدرات اللاعب، سيعرضوا التعاقد معه لمدة موسم على سبيل الإعارة".

وواصل مدير الكرة بالأهلي: "ولكن الأمر غير منطقي، لذا رفضنا الفكرة".

وأتم وائل جمعة: "الأهلي يبني فريق للمستقبل، ورمضان صبحي سيكون له دور كبير، ومن القوام الأساسي، رغم عدم مشاركته مؤخرًا، إلا أننا سنعتمد عليه لسنوات".