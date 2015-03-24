نادين نسيب نجيم "ملكة جمال الكون" وماجد المهندس يفضّل ليلى علوي

بيروت_ هيام بنوت

يمكن القول إن الحلقة التي حل فيها الفنان ماجد المصري ضيفاً مع أروى في برنامجها "خليها علينا" هي الأفضل مقارنة مع الحلقات الثمانية التي سبقتها، نظراً لخفة دم ماجد وقدرته على التفاعل مع المواقف والتعليقات بطريقة ذكية لا تخلو من الطرافة.

أروى التي قررت أن تكون حلقتها من أجواء عيد الأم ركزت على النواحي السلبية لهذا العيد، سواء لناحية الهدايا التي تحضر احتفاء بالمناسبة بعد ان تتحول المعلمات والقريبات الى "ماما"، أو لناحية العلاقة الجدلية التي تربط الامهات بأبنائهن، حين تتحول الأم احياناً الى ما يشبه "الكابوس" في حياة أولادها، بسبب خوفها وقلقها عليهم.

نادين نسيب نجيم التي عرفت عنها أروى بالممثلة و"الإعلامية" وملكة جمال سابقة، تحدثت عن طفولتها، واستثنائها من العقاب الجماعي الذي كان يناله أخوتها عندما "يشاغبون" لكونها صغيرتهم.

نادين أوضحت "مشكلة التويتر" التي حصلت بين معجبيها ومعجبي هيفا على لقب "ملكة جمال الكون"، فقالت إن والدتها تلقبها أيضاً "ملكة جمال الكون" وهي أيضاً تجد أن إبنتها ملكة جمال الكون، وأن هيفا لا علاقة لها بهذه المشكلة، مشيرة إلى أن زميلتها حملت هذا اللقب بعد نجاح الأغنية التي تحمل الاسم نفسه من ألبومها، ومؤكدة أن هيفا أكبر من ان تقول عن نفسها أنها ملكة جمال الكون، مع انها تستحقه لأنها حلوة وهي تحبها، ثم أضافت "هي ملكة جمال الكون في عام وأنا ملكة جمال الكون في عام آخر".

عن فارق السن بينها وبين زوجها هادي أسمر الذي يبلغ 15 عاماً، أشارت نادين " لا أهمية للعمر، ويمكن أن نقع في غرام شخص ونشعر أنه نصفنا الثاني ويكملنا فكراً وروحاً، وهذا ما جدته في زوجي هادي، ولم أفكر في عمره على الإطلاق. معه شعرت بالأمان وبأنه الشخص الذي يمكن أن أعتمد عليه والذي تتحقق سعادتي معه أكثر من أي شخص آخر".

وعن الصديقة الحميمة التي حاولت خطف زوجها منها أشارت نادين إلى أن هادي قبل زواجهما طلب من تلك الصديقة ان تعرفه عليها، ولكنها شوهت صورتها أمامه بهدف إبعاده عنها، ولأن زوجها رجل ناضج ويملك الخبرة ولأنه استطاع ان يتعرف على شخصيتها جيداً، لم يهتم لكلام صديقتها .

عن موقفها من خيانة زوجها لها وهل يمكن أن تتصرف كما تصرفت في مسلسل "عشق النساء" الذي لعبت فيه دور الممرضة أمل التي قطعت أصابع الطبيب الذي تحبه بسبب خيانته لها، ردّت نادين" كلا، بل أحاول أن أتحدث إليه لكي أعرف سبب خيانته لي، لكي أتمكن من إستيعاب الموقف، إما في حال تكررت خيانته لي "بحمل حالي وبفلّ" ولا بد من ان يترك أحدنا الآخر.

نادين التي كانت قد إنتقدت مسلسل "الأخوة" الذي شارك فيه الممثل تيم حسن الذي يشاركها حالياً بطولة مسلسل "تشيللو"، أوضحت أنه لم يعاتبها وفي الأساس لم يتم التطرق إلى الموضوع، واعتبرت أن الخطأ الواضح لا يمكن الدفاع عنه، متحدثة عن وجود ثغرات في مسلسل "الأخوة" ومضيفة "تيم انسان ذكي ومتفهم وعقلو مش صغير". أما عن السبب الذي جعلها تقول" تيم حسن شغلة كبيرة"، فأوضحت"دوره مميز في مسلسل "تشيللو"، كما أشارت إلى أنها تعلمت تقنيات العزف على آلة "تشيللو" التي تعتبر من أصعب الآلات الموسيقية وأضافت" دائماً يصعبّون عليّ الأمور. فإما أن أكون مريضة وسوف تموت، وإما أن أكون عازفة تشيللو".

من ناحية أخرى قالت نادين أنها لا تعرف ما إذا كان الممثل عابد فهد هو الذي اعتذر عن مسلسل "تشيللو" أم أن الشركة المنتجة للعمل هي التي اعتذرت منه أم أن خلافاً وقع بين الطرفين، كما أكدت أنها لم تنزعج من كلام عابد فهد عندما قال أنه يفضل الممثلة سلافة معمار عليها، وأوضحت" ربما غيره يفضلني على ممثلة أخرى"، مشيرة إلى أنها سبق أن صرّحت بأن عابد فهد يخاف من نجوميتها وهذا ما جعله ينسحب من مسلسل" تشيللو".

عن تجربة الأمومة والإنجاب أكدت نادين" صرت أتعامل مع الأمور ببساطة، لأن همّ أولادي أكبر من أي همّ آخر في الحياة".

نادين أكدت على محبتها للفنانة إليسا وأشارت أنها تتمنى لو أنها تغني مقدمة مسلسل "تشيللو"، ورداً عما قالته إليسا بأن تيتر "لو" نجح أكثر من العمل نفسه، وأنها كانت تتمنى لو أنها قرأت نص المسلسل قبل الموافقة على غناء مقدمته "ما أعرفه هو أن إليسا اطلعت على ملخص المسلسل. وحتى لو أنها لم تغنِ مقدمته فهذا لا يعني أنه لن تحصل فيه ثغرات بسيطة".

نادين نجيم أشارت إلى أن والدتها تونسية ووالدها لبناني ولكنها لا تحمل الجنسية التونسية، بل"جواز سفر" تونسي فقط، كما أشارت إلى أنها شاركت بصوتها في الإنتخابات التونسية، وبالسؤال عما إذا كانت تشعر أنها مواطنة تونسية، ردت" لماذا أكذب! لم تتح أمامي الفرصة لزيارة تونس ولكنني سوف أفعل ذلك، ولكنني أشعر أن لديّ بلداً ثانياً، وأشعر بوطنيتي تجاه تونس".

عن موقفها من جائزة "الموركس دور" وإتهام بعض الفنانين بأنها جائزة مدفوعة، كما قالت الفنانة مايا دياب، قالت نادين" هذا الأمر لا يهمني. عندما أقدم عملاً جيداً ويحوز على إعجاب الجمهور ولجنة التحكيم، فلا شك أنني سوف أقدر الجائزة"، كما أوضحت أنها تشجع "الفانز" على التصويت لمسلسل"لو"، وأضافت"أنا أشتغل لبلدي وأبذل مجهوداً من أجله، وعندما يقال أن هناك ممثلة لبنانية برزت عربياً وحصلت على جائزة، فأنني سوف أفرح بتقدير بلدي لي".

الممثل ماجد المصري الذي بدأ فقرته غناءً مع أغنية " يا بنت السلطان" واختتمها مع أغنية للشاب خالد، أكد أنه يمضي معظم وقته في لبنان، كما تحدث عن دوره في مسلسل "علاقات خاصة" موضحاً أن دوره شرير ولكنه شرير محبوب.

وعن الممثلة المفضلة لديه بين ليلى علوي وغادة عبد الرازق وسيرين عبد النور ونادين الراسي وهيفا وهبي، اللواتي شاركهم أعمالهن، أجاب" لا أريد أن يزعل أحد مني، ولكنني أفضل" قطة السينما العربية" ليلى علوي. أنا شاركتها في فيلمين ومسلسل واحد عندما كنت في بدايتي الفنية، وهي لم تشعرني أبداً انني ممثل مبتدئ مع أنها نجمة كبيرة، وأنا إستمتعت جداً في العمل معها ".

عن الخلاف بين غادة عبد الرازق والمخرج محمد سامي، ووقوفه إلى جانب الأخير، قال ماجد" أنا عبرت عن رأيي، كما أعبر عن رأيي في أي موضوع آخر، وأنا حرّ فيه ولكنني "لم أخطأ في حقها وهي لم تخطأ في حقي".

وفي توضيح لموقف سابق قال في "أن الممثلات اللبنانيات أشطر وأنشط من الممثلات المصريات، قال ماجد" الممثلات اللبنانيات أشطر من ناحية أنهن يعتمدن خطة للتسويق لأعمالهن، لكن الممثلات المصريات أكثر كفاءة بكثير من الممثلات اللبنانيات، ومشكلتهن أنهن يتكاسلن في إدارة أنفسهن ويخفن من "حتة" مدير الأعمال أو اعتماد خطة لحياتهن الفنية". وأضاف" الممثلات المصريات "أشطر" لأن صناعة السينما موجودة في مصر، وأي مغترب أو مغتربة في الوطن العربي، تبدأ شهرته من مصر".

عن النقد الكبير الذي حظي به المخرج محمد سامي في مسلسل"كلام على ورق" بسبب استخدامه التصوير المائل، أوضح ماجد" لماذا نذبح في رجل حاول أن يقدم شيئاً جديداً! يجب أن نخطىء لكي نتعلم"

أما عن سبب إبتعاده عن السينما، فقال ماجد" لأنها ذهبت في اتجاه لا أحبه وصارت سينما مقاولات كما حصل في الثمانينات والتسعينات، ولكن لديّ مشروعان سينمائيان قريبان، الأول مع المخرج طارق العريان والثاني مع المخرج محمد سامي". كما تحدث عن دوره كضيف شرف في فيلم "كلمني شكراً" الذي كان قد رفضه في البداية، واعتبر أن هذا العمل فتح امامه الأبواب وقدم من بعده أعمالاً كثيرة.

ماجد المهندس المتزوج مرتين، والأب لأربعة أولاد، وبالسؤال عن السبب الذي يجعله ينشر صور أولاده من زوجته الثانية ويتحفظ عن نشر صور أولاد من زوجته الأولى، قال " هذا الامر ليس مقصوداً! أبني الكبير احمد درس الإخراج في اميركا والكل يعرفني باسم "أبو احمد".

كما أكد ماجد انه لا يمكن أن يتزوج مرة ثالثة، لأنه لا يمكن أن يحب إمرأة كما يحب زوجته الحالية، مؤكداً أنه "سي السيّد" في البيت ولكنه "سي السيّد مودرن"، وبأنه يتدخل في ملابس زوجته وسهرها خارج المنزل".

وعن والدته قال" هي تعني لي الكثير. الام مؤثرة بأن إلى أي أحد كما بالنسبة للشخص الذي يعمل في الفن".