وفاة النجم ليل كريس عن 24 عاماً في ظروف غامضة

توفي المطرب والممثل Lil' Chris ، نجم برنامج Channel 4 Rock Schoo، البالغ من العمر 24 عاماً يوم الإثنين في 23 أذار/ مارس.

وقد وُجد النجم، واسمه الحقيقي Chris Hardman، متوفياً في منزله في Lowestoft، بحسب ما أكدت الشرطة، دون أن تذكر أسباب الوفاة.

Chris توفي قبل أشهر قليلة من عودته التي كان متوقعاً لها أن تكون قوية نظراً للتحضيرات التي كان يعدها.

وقد بدأ النجم حياته المهنية عام 2006 من خلال برنامج، Channel 4 Rock Schoo.

يذكر أن وفاة Lil' Chris شكلت صدمة كبيرة عالمياً، فعبر مدير أعماله Allan Dodgeon عن حزنه الشديد بجملة مختصرة كتب فيها "أنه مصدوم"، فيما ضجت وسائل التواصل الإجتماعي بتقديم التعازي.