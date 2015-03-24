فنانة إماراتية تطلق فيديو كليب بمناسبة شفاء سلطان سلطنة عُمان

قالت الفنانة الإماراتية "حصة" إنها تشعر بسعادة كبيرة بعودة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد، حفظه الله ورعاه، من رحلة العلاج، وتشارك الشعب العماني فرحتهم ومشاعرهم بعودته سالماً معافاة، وذلك من خلال الفيديو كليب الذي تمّ تصويره خصيصاً لهذه المناسبة في عدة مناطق من عُمان. وقد بدأ عرضه على شاشة التلفزيون العماني تحت عنوان "قابوس عاد" من إخراج المخرج العماني بدر المعشري.

أغنية "قابوس عاد" من كلمات السيد الجلند البوسعيدي، وألحان الإماراتي "خطاف" وتوزيع محمد الماسي. وقد تمّ التسجيل والمكساج في استوديوهات "أغاني" للانتاج الفني في دبي، وهندسة الصوت لحسين بركان، وقد أشرف على تنفيذها بشكل عام الشاعر الاماراتي علي الخوار.

الفنانة "حصة" قالت إنها من محبي سلطنة عمان وشعبها الكريم وسلطانها المفدى، وتمنت لصاحب الجلالة السلطان قابوس أن ينعم بالصحة والعافية دائماً وأن يحفظه الله من كل سوء. وأضافت قائلة: "إن هذا العمل هو جزء بسيط أقدّمه للشعب العماني الشقيق، كإهداء من الشعب الإماراتي الذي أنتمي له، وهذا شعور الأشقاء".

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