20 مليون معجب لأميتاب على الفيسبوك

ليست المرة الأولى التي يحقق فيها نجوم بوليوود أرقاماً قياسية في نيل الإعجاب على مواقع التواصل الاجتماعي.

فبعد أن تخطّى الكينج Shah Rukh Khan عتبة الـ8 ملايين متابع على تويتر، يحتفل أسطورة بوليوود Amitabh Bachchan بتحقيق رقم قياسيّ جديد متخطّياً عتبة الـ20 مليون معجب على "فيس بوك".

Amitabh البالغ من العمر 72 عاماً معروفٌ بنشاطه الكبير والمستمرّ على مواقع التواصل الاجتماعي.

فهو يتشارك التغريدات والمحادثات مع جمهوره من خلال موقعه الشخصي وحسابه الخاص على تويتر وفيس بوك.

يُذكر أنّ النجم Amitabh Bachchan قريب جداً من جمهوره عامةً، وتولّى متابعة الحالات الانسانية خصوصاً تلك المتعلقة بشلل الأطفال ومرض الإيدز، وقد تم تعيينه سفيراً للنوايا الحسنة من قِبَل الأمم المتحدة.