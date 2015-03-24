أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - تكريم النساء البارزات في السفارة الهندية -
نشر قيمة اشتراكات المواطنين بالخارج والعاملين بالهيئات وأصحاب الأعمال والمعاشات والمعالين في قانون التأمين الصحي الجديد -
نجمي آرسنال على رادار مارسيليا في الصيف -
«بالاك» يتغنى بموهبة ألمانيا المقبلة -
9 عائلات أصولها كردية عاشت في مصر: الدنجوان والسندريلا وعبدالباسط عبدالصمد ومشاهير آخرون -
السفيرة عزيزة - فوائد اليوجا " تمنحك اللياقة البدنية والمرونة مهما كان عمرك أو وزنك " -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي تمارس رياضة اليوجا مع بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " -
السفيرة عزيزة - بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " ... ما هي رياضة اليوجا وما هي فوائدها -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والداخلية - ضمن الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي ... إحنا هننزل باللبس ده العتبة "ده احنا هنلم لم " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

وزير خارجية الكويت يتجه لشرم الشيخ غدًا لحضورالاجتماع التحضيري للقمة العربية

Google+ Print
وزير خارجية الكويت يتجه لشرم الشيخ غدًا لحضورالاجتماع التحضيري للقمة العربية وزير خارجية الكويت يتجه لشرم الشيخ غدًا لحضورالاجتماع التحضيري للقمة العربية

وزير خارجية الكويت

يغادر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بلاده غدًا الأربعاء متوجهًا إلى مدينة شرم الشيخ لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها ال26 الذي يبدأ أعماله بعد غد الخميس.

ويضم الوفد المشارك في الاجتماع مدير إدارة مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ومدير إدارة الوطن العربي السفير عبدالحميد علي الفيلكاوي ومندوب دولة الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عزيز رحيم الديحاني وعددًا من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا