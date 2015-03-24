وزير خارجية الكويت يتجه لشرم الشيخ غدًا لحضورالاجتماع التحضيري للقمة العربية

يغادر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بلاده غدًا الأربعاء متوجهًا إلى مدينة شرم الشيخ لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها ال26 الذي يبدأ أعماله بعد غد الخميس.

ويضم الوفد المشارك في الاجتماع مدير إدارة مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ومدير إدارة الوطن العربي السفير عبدالحميد علي الفيلكاوي ومندوب دولة الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عزيز رحيم الديحاني وعددًا من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.

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