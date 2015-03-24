للمرة الثانية.. ضبط فراخ فاسدة بأحد المطاعم في الغردقة

كشفت اللجنة التي شكلتها النيابة العامة بالغردقة لمعاينة مطعم شهير بالغردقة إذ عثرت بداخله على 200 كيلو جرام لحوم فاسدة عن العثور على كميات جديدة عبارة عن صندوقين من الفراخ الفاسدة ،وتبين أن المطعم مخالف للاشتراطات البيئية والصحية.

وكانت شرطة البيئة ،قد ضبطت 200 كيلو فراخ فاسدة داخل المطعم وأحالت الواقعة إلى النيابة التى أمرت بتشكيل لجنة من الصحة والتموين والبيئة لمعاينة المطعم فتم ضبط كميات جديدة من الفراخ الفاسدة.

وأشار تقرير اللجنة إلى عدم التزام المطعم بقانون البيئة والصحة والتموين، وتم تحرير محضر جديد بالمضبوطات الجديدة و جارى العرض على النيابة.