شرطة فالنسيا تتهم ديل بوسكي بـ ' السرقة ' !

(إفي): نشر الحساب الرسمي لشرطة مقاطعة فالنسيا الإسبانية (شرق) اليوم تغريدة مثيرة للجدل انتقد فيها المدير الفني للمنتخب فيسينتي ديل بوسكي بصورة ضمنية.

وجاء في التغريدة "سنحقق في السرقة التي ارتكبت بسبب عدم استدعاء داني باريخو وباكو ألكاسير وخوسيه جايا".

لم يضم ديل بوسكي لقائمة المنتخب لمواجهة أوكرانيا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016) وهولندا وديا أيا من لاعبي نادي فالنسيا الثلاثة على الرغم المستوى الطيب الذي يقدمونه مع فريقهم.

ويحتل فالنسيا حاليا المركز الثالث في الليجا وفي جعبته 60 نقطة بفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو الرابع وثمان عن برشلونة المتصدر وأربع عن الريال الوصيف.