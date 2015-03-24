فالكاو: أحتاج لفريق ألعب فيه باستمرار.. وسأقاتل مع يونايتد للنهاية

إصابة بالرباط الصليبي وغياب عن المونديال، انتقال على سبيل الإعارة لمانشستر يونايتد، ملازمة دكة البدلاء، خلافات مع فان جال، هذا هو كان أبرز ما مر به النمر الكولومبي راداميل فالكاو خلال آخر عامين في مسيرته الكروية.

الشائعات تلاحق فالكاو بشدة خلال الموسم الجاري مع مانشستر يونايتد ما بين عدم رغبة النادي في شرائه نهائيا، ومستقبله المجهول، ظل اللاعب منغلقا على نفسه ولا يرد، إلا أنه تحدث مؤخرا مع إحدى الإذاعات الكولومبية.

"عندما ينتهي الموسم سوف أجلس مع نفسي وأحلل كل الأمور بدقة، وفي النهاية سوف أتخذ القرار الأفضل بالنسبة إلي" هكذا بدأ فالكاو حديثه لإذاعة "راديو كاراكول".

وتابع"بالطبع أريد فريق أستطيع أن أشارك معه باستمرار، ولكن حاليا مازال لدي ثماني مباريات مع مانشستر يونايتد كل شيء فيها يمكن أن يحدث".

وأضاف"سوف أقاتل حتى النهاية، حتى آخر لحظة مع يونايتد".

وعن وجود خلافات مع المدير الفني لويس فان جال، نفى فالكاو كل ما يتردد حول وجود أزمة بينهما، مشددا على أنه يقوم بإبعاد نفسه دائما عن التكهنات ولا يقوم بالرد عليها.

وأردف"فان جال يحاول اتخاذ أفضل قرارات بالنسبة للفريق بغض النظر سواء كان ذلك أمرا جيدا لي أم سيئا، ولكن أحاول تقديم أقصى ما عندي خلال الفترات التي أشارك فيها".

وأتم"بشكل عام أنا سعيد جدا بالمعاملة التي ألقاها من جمهور الفريق ومن زملائي منذ انضمامي للفريق".