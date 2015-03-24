بنزيمة: الدوري مازال في الملعب

"الأمر مازال بأيدينا، ومازال هناك فرصة للفوز بالدوري" هكذا بدأ كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد تصريحاته لصحيفة "ماركا" الإسبانية عن حظوظ الفريق الملكي في الفوز باللقب الموسم الجاري.

ريال مدريد يتأخر عن برشلونة في صراع الصدارة بفارق أربع نقاط، بعد الهزيمة الأحد الماضي في الكلاسيكو بهدفين مقابل هدف في الكامب نو.

وأكد بنزيمة أن فوز برشلونة في الكلاسيكو لا يعني حسم لقب الدوري الإسباني، وأنه مازال أمامهم مباريات صعبة أمام فالنسيا وسيفيليا.

وأضاف"الأمر مازال في أيدينا، يجب أن نحقق الفوز في كل المباريات المقبلة، ونتمنى تعثر برشلونة في بعض اللقاءات".

وتابع"يجب أن نؤمن أننا قادرون على الفوز باللقب حتى النهاية".

في الوقت ذاته شدد المهاجم الفرنسي على أن فريقه افتقد لوكا مودريتش الذي غاب عن الملاعب طيلة أربعة أشهر للإصابة.

وأردف"من الرائع استعادة مودريتش، فهو لاعب رائع، وويخلق لنا العديد من الفرص".

وأتم"كنا نفتقده بشدة، فهو لاعب هام جدا بالنسبة لنا في الفريق".