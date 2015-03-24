لاعب البرتغال: رونالدو ' الأفضل في العالم ' رغم تراجع مستواه

(إفي): دافع لاعب خط الوسط البرتغالي أندريه جوميز الثلاثاء عن مواطنه مدافع ريال مدريد كريستيانو رونالدو فيما يتعلق بتراجع مستواه خلال الأسابيع الأخيرة، مشيدا باللاعب قبيل مواجهة البرتغال أمام صربيا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2016".

وفي مؤتمر صحفي، قال لاعب فالنسيا "إنه لفخر بالنسبة لنا جميعا اللعب بجوار رونالدو" مذكرا بأن رونالدو لا يزال "الأفضل في العالم" بعيدا عن تراجع مستواه هذه الفترة.

وشدد اللاعب الشاب (21 عاما) على ترحيبه بقرار فرناندو سانتوس المدير الفني للمنتخب البرتغالي، بضمه للمنتخب مؤكدا اعتزامه الكفاح من أجل الحصول على موقع أساسي.

وقال "الأهم هو كونك ضمن قائمة المنتخب، هذا شرف وفخر.. وسأحاول جاهدا أن أكون ذو قيمة" بالنسبة للمنتخب.

كما أشاد بفريقه الحالي فالنسيا الذي راهن عليه بينما كان يلعب بصفوف بنفكيا ودفع 15 مليون يورو للحصول على خدماته.

وأبرز جوميز قائلا "أنا في مرحلة التأهيل، وقد تعلمت الكثير بينما كنت في بنفكيا ومازلت أتعلم كل يوم لكي أكون أفضل. لقد كان انتقالي هاما لكي أحصل على مزيد من الفرص".

ويتواجه المنتخب البرتغالي أمام نظيره الصربي يوم 29 مارس الجاري على ملعب النور في لشبونة في إطار التصفيات المؤهلة لليورو 2016 بفرنسا.

وتحتل البرتغال برصيد ست نقاط وصافة المجموعة التاسعة، التي تتصدرها الدنمارك بفارق نقطة عنها علما بأن الأخيرة خاضت أربع مباريات حتى الآن والبرتغال ثلاثة فقط، في حين تحتل صربيا المركز قبل الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.