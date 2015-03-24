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الأرجنتين تؤكد سلامة ميسي وتنفي إصابته

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الأرجنتين تؤكد سلامة ميسي وتنفي إصابته الأرجنتين تؤكد سلامة ميسي وتنفي إصابته

(إفي): نفى الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم اليوم اصابة لاعبه ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، في تدريبات بمعسكره في واشنطن حيث يستعد لمواجهة السلفادور وديا السبت المقبل، مؤكدا في الوقت ذاته سلامته.

وكانت صحيفة (أوليه) الأرجنتينية الرياضية قد أكدت اليوم إصابة ميسي في تدريبات المنتخب، وأنه سيبتعد عن الملاعب لفترة قد تصل إلى أربعة أسابيع.

وكذب الاتحاد هذا النبأ في بيان جاء فيه "يعلن المنتخب الأرجنتيني أن ليونيل ميسي خضع صباح اليوم لفحوصات بمستشفى خاص بواشنطن على خلفية تعرضه لكدمة في القدم اليمني بمباراة برشلونة وريال مدريد الأخيرة وأثبتت الفحوصات عدم معاناة اللاعب من أي اصابة".

وتلعب الأرجنتين وديا في 28 من الشهر الجاري مع السلفادور بواشنطن ثم ستواجه بعدها بثلاثة أيام الإكوادور في نيوجيرسي داخل اطار الاستعدادات لبطولة كوبا أمريكا التي ستحتضنها تشيلي.

ويعول برشلونة كثيرا على نجمه الأرجنتيني خلال الفترة الحاسمة القادمة من الموسم، حيث استعاد الفريق الكتالوني عافيته بتألق مهاجمه خاصة مع انطلاق العام الجديد، حيث قاده لصدارة الليجا وبلوغ ربع نهائي دوري الأبطال الأوروبي ونهائي كأس الملك، كما ارتقى لصدارة هدافي الليجا على حساب البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد.

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