رونالدو وبيبي وكوينتراو لن يشاركوا أمام الرأس الأخضر

(إفي): استدعى المدير الفني للمنتخب البرتغالي فرناندو سانتوس 11 لاعبا اضافيا لودية الرأس الأخضر في 31 من الشهر الجاري لينضموا إلى الغائبين عن مواجهة صربيا قبلها بيومين في تصفيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016).

ويأتي هذا القرار من قبل سانتوس للالتزام بالفترة القانونية اللازمة للراحة بين المباريات ومدتها 48 ساعة بين لقاء صربيا ومواجهة الرأس الأخضر الودية.

ويعني هذا الأمر أن كلا من كريستيانو رونالدو وبيبي وفابيو كوينتراو، اللاعبين الأسايين دائما مع البرتغال، لن يشاركوا في مواجهة الرأس الأخضر.

وسيشارك تياجو (أتلتيكو مدريد) وأندريه جوميش (فالنسيا) بكل تأكيد حتى ولو لدقائق أمام صربيا، لذا لن يلعبا أمام الرأس الأخضر على ملعب أنطونيو كوينبرا دا موتا في إشتوريل بضواحي العاصمة لشبونة.

يشار إلى أن المباراة الخيرية تأتي لمساعدة ضحايا انفجار بركان جزيرة فوجو، واحدة من أصل 10 جزر بركانية في أرخبيل الرأس الأخضر، المستعمرة البرتغالية السابقة في غرب أفريقيا.

يذكر أن ثورة البركان نهاية العام الماضي أجبرت اجلاء سكان القرى المجاورة وتسببت في أضرار بقيمة 45 مليون يورو.

وتضم قائمة الـ11 لاعبا التي أعلن عنها اليوم كلا من: حراسة المرمى: مارافونا.

الدفاع: أندريه بينتو وتياجو بينتو.

الوسط: بيتزي ودانيلو وأندريه أندريه وأدرين سيلفا وأندريه ألميدا.

الهجوم: أوكرا وروي فونتي ولوكاس جواو.