روزيسكي يلمح للرحيل عن أرسنال

ألمح توماس روزيسكي لاعب أرسنال عن احتمالية رحيله عن صفوف المدفعجية بنهاية الموسم الجاري بحثا عن فرصة اللعب باستمرار في فريق آخر.

روزيسكي يمتلك عقدا مع أرسنال حتى صيف عام 2016، ولكنه أوضح أنه كان يرغب في الرحيل عن صفوف الفريق اللندني في الانتقالات الشتوية الأخيرة.

ولم يشارك اللاعب التشيكي مع أرسنال بانتظام حتى شهر ديسمبر الماضي، ليؤكد أنه عقد محادثات مع مسؤولي الفريق خلال شهر نوفمبر الماضي مطالبا إياهم بالسماح له بالرحيل.

وأردف في تصريحاته للصحفيين"عندما لا تلعب فأنت ترغب في الرحيل، ولكن سوق الانتقالات أغلقت وبقيت مع الفريق".

ومنذ بداية العام الجديد أصبح روزيسكي يشارك بشكل أساسي مع أرسنال، ما دفع اللاعب للاعتراف بأنه يعيش حاليا في فترة راحة نظرا للعبه باستمرار.

ولكن بالرغم من ذلك فإنه أكد أنه لا يستبعد الرحيل الصيف المقبل، موضحا أنه سوف يتخذ قراره عقب نهاية الموسم الجاري.