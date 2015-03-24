تشك ملمحا للرحيل: لا أستطيع أن أكون بديلا الموسم المقبل

يرغب بيتر تشك حارس مرمى تشيلسي في الرحيل عن صفوف الفريق الصيف المقبل بعدما أبدى رفضه لعب دور البديل لثيبو كورتوا.

تشك انضم لتشيلسي عام 2004 ومنذ ذلك الحين كان هو حارس عرين أسود لندن الأول، لكن كل ذلك تغير الصيف الماضي مع عودة كورتوا من إعارته لأتليتكو مدريد.

وأكد تشيك في تصريحاته لصحيفة "ديلي ميل" أنه لا يرغب في البقاء بديلا خلال الموسم القادم، مشددا في الوقت ذاته على أنه توجد خلافات مع كورتوا أو مع مدربه جوزيه مورينيو.

وأضاف "لا أرغب في أن أعيش موسم آخر بنفس الطريقة الحالية، لا أعرف ما هي وجهة نظر النادي ولكننا سوف نعقد جلسات للاستقرار على القرار الأنسب للكل".

وتشير بعض التقارير الصحفية إلى رغبة أرسنال وريال مدريد في الظفر بخدمات الحارس المخضرم، إلا أنه رفض تحديد مستقبله إلا مع نهاية الموسم.

وأوضح"سيكون هناك العديد من التكهنات مع نهاية الموسم، أنا لن أحدد أي شيء إلا مع قدوم الصيف".

وبسؤاله عن ريال مدريد بشكل خاص، أجاب"عندما يأتي إلي عرض رسمي سوف أفكر فيه، هناك بعض العروض لا يمكن لأي لاعب رفضها".