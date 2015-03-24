مكافحة مخدرات بلبيس تضبط "الحاوى" وبحوزته 8 طرب حشيش

تمكن الرائد محمد صلاح النحال، رئيس مكتب مكافحة المخدرات ببلبيس، فى محافظة الشرقية، من ضبط عاطل قبل قيامه بترويج كيلو حشيش على عملائه بدائرة مركز أبوحماد، حيث تم التحفظ على المضبوطات، تحت تصرف النيابة العامة، بإشراف المستشار أحمد دعبس المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

كانت معلومات سرية وردت للرائد محمد صلاح النحال، رئيس مكافحة مخدرات بلبيس، عن قيام " محمد . م .ا" 26 سنة وشهرته "الحاوى" عاطل ومقيم وادى الملاك أبوحماد، بترويج كمية من مخدر الحشيش على عملائه بدائرة المركز، فتم عمل كمين له، وتمكنت قوة من مكافحة المخدرات من ضبط المتهم بدائرة مركز أبوحماد، وبحوزنه 8 طرب من مخدر الحشيش، تزن حوالى كيلو جرام، وهاتف محمول، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة.

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