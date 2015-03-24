أطباء: 90% من أطفال المدارس مصابون بأمراض الأسنان نتيجة تعرضهم للتدخين وسوء التغذية

تحت رعاية وزارة الصحة ونقابة الأطباء والهيئة العامة للتأمين الصحى وشركة يونيلفر، أقيمت اليوم احتفالية بمناسبة اليوم العالمى لصحة الفم والأسنان وهو الاحتفال الأول من نوعه فى مصر

وقال الدكتور طارق المقدم رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان بوزارة الصحة: إن الهدف من المشاركة رفع الوعى الصحى للوقاية من أمراض الفم والأسنان، معربا عن سعادته بالمشاركة فى الاحتفال لأول مرة باليوم العالمى لصحة الفم بمصر.

حضر الاحتفالية كل من الفنانين سامح حسين والفنانة منة عرفة ودكتور طارق المقدم مدير عام الطب الأسنان الوقائى بوزارة الصحة، وباسم عياد رئيس القطاع التسويق والعناية الشخصية بشركة يونيلفر مشرق، الدكتورة نهوند ثابت رئيس الجمعية الإكلينكية لطب الأسنان، ونفسية عبد النور مديرة إدارة غرب مدنية نصر التعليمية.

وأضاف د. المقدم قائلا "قامت الإدارة المركزية لطب الأسنان بإجراء مسح قومى بداية من سبتمبر إلى يوليو 2014، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لتقييم الأوضاع الخاصة بصحة الفم والأسنان بمصر.

وكشفت النتائج أن هناك نسبة عالية من الأطفال والأشخاص مصابين بتسوس الأسنان واللثة وبناء على هذه النتائج تم استحداث برنامج وقائى سوف يتم تنفيذه على جميع وحدات الرعاية الأساسية التابعة لوزارة الصحة.

ومن جانبها قالت دكتورة نهوند ثابت رئيس الجمعية الإكلينيكة لطب الأسنان: إن الاهتمام بصحة الفم والأسنان من الأمور الضرورية للحفاظ على الصحة بشكل عام، نظرا لأنها تعنى بسلامة الفم والوجه من الأمراض التى تصيب الإنسان كسرطان الفم والحلق والتقرحات وأمراض اللثة وتسوس الأسنان غيرها.

وأشارت د.نهود إلى أنه يعانى حوالى 90% من أطفال المدارس من التسوس بالأسنان نتيجة عدة عوامل مرتبطة باتباع نظام غذائى غير صحى، والتعرض للتدخين والذى يؤدى للإصابة بالأمراض المزمنة كالقلب والسكر والسرطان.