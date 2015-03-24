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فيلم “سكر ولاد” يشارك بمهرجان الأطفال السينمائي الدولي بالإمارات

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فيلم “سكر ولاد” يشارك بمهرجان الأطفال السينمائي الدولي بالإمارات فيلم “سكر ولاد” يشارك بمهرجان الأطفال السينمائي الدولي بالإمارات

يشارك الفيلم المصرى”سكر ولاد” للمخرج محمد سعدون فى مهرجان الأطفال السينمائى الدولى بالإمارات،والذى يقام بافترة من 23أبريل وحتى 2مايو.

الفيلم مدته 6 دقائق ومن بطولة مروان جاسور وهالة موسى، ومن إنتاج شركة ” climax”، ومن تأليف وإخراج محمد سعدون،وتدور احداثه حول “ولد فقير”، يعاني من ظروف مادية واجتماعية صعبة، رغم ذلك فهو قادر على أن يحلم ويحقق حلمه بطريقته الخاصة والذي يشببه الفيلم بـ”السكر”، وان يصنع من عالمه المليء بالظروف الصعبة ” سعادته الخاصة”، التي يفتقدها غيره.

ويعد الفيلم ثالث تجارب المخرج، بعد فيلمي ” انتظار”، و” صورة وبرواز”، الذي شارك فيه بعدد من المهرجانات .

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