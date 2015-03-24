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«التعليم»: تنقية المناهج المُحرضة علي العنف لم تتم من فراغ‎

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«التعليم»: تنقية المناهج المُحرضة علي العنف لم تتم من فراغ‎ «التعليم»: تنقية المناهج المُحرضة علي العنف لم تتم من فراغ‎

 

قالت أماني ضرغام، المستشار الإعلامي لوزير التربية والتعليم، إن المناهج التي أعلنت الوزارة عن تنقيحها وحذفها تحُض علي العنف ونشر الأفكار المسيئة غير اللائقة لمعتقداتنا وثقافتنا، لافتة إن الحذف لم يأت من فراغ، وإنما عن طريق لجنة مختصة من الأزهر.

وأضافت “ضرغام”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مني سلمان، في برنامج” في يوم” على فضائية دريم2، مساء الثلاثاء، إنه “من ضمن المناهج التي تم حذفها “مجموعة عصافير تتآمر علي نسر وتحرق عشه” تلك الفقرة التي أدت إلي استياء العديد من علماء تطوير المناهج”، موضحة إن “تغيير المناهج ليست خطوة وحيدة لنشر القيم الحسنة ولكنها محور من عدة محاور عكف علي إعدادها لجنة متخصصة لتغير كافة المناهج العام المقبل.

وأعلنت المستشار الإعلامي لوزير التربية والتعليم، أن العام الدراسي القادم سيشهد تطوير في مناهج الطلاب، بشكل يسمح لهم بتنمية مهاراتهم الفكرية.

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