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عضو بـ"المستثمرين" يقترح تشكيل لجنة لتقييم المشروعات المطروحة على الشعبة

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عضو بـ"المستثمرين" يقترح تشكيل لجنة لتقييم المشروعات المطروحة على الشعبة عضو بـ"المستثمرين" يقترح تشكيل لجنة لتقييم المشروعات المطروحة على الشعبة
اقترح رجل الأعمال نادر رياض عضو شعبة المستثمرين، تشكيل لجنة متخصصة لتلقى المشروعات من المستثمرين وتقديمها لرئيس الشعبة عقب تقديم إجراء دراسة جدوى ومقترحات حولها، وذلك لتحفيز المستثمرين على طرح أفكارهم وتسويقها بصورة صحيحة.

كما اقترح نادر رياض، خلال كلمته بالاجتماع الأول لشعبة المستثمرين عقب انتخابها، تشكيل لجنة أخرى من شباب لديهم خبرات عملية من أجل تزويد الشعبة برؤى جديدة وخلق جيل من الشباب قادر على إدارة مجتمع الأعمال المرحلة القادمة، مضيفا: "نحن مقبلين على مرحلة نماء، ولابد أن يكون لدى كل مستثمر أنشطة موازية لعمله تساعد فى دعم الاقتصاد المصرى".

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