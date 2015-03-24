نصائح للتخلص من سمنة الذراعين الموضعية فى 30 يوما

سمنة الذراعين الموضعية مشكلة تقابل البعض ممن يعانون من الإصابة بسمنة متركزة فى مناطق معينة فى الجسم، وأولئك الذين يعانون من ارتفاع كتلة النصف الأعلى من الجسم، عن الأسفل.

الدكتورة نيفين رضا أخصائية أمراض الباطنة تنصح من يعانى السمنة الموضعية بالذراعين بضرورة ملاحظة كتلة الجسم، وميزان الجسم على الدوام لبيان الفارق الذى يحدث فى الوزن هبوطا وصعودا، كما عليه الاهتمام بعدة نصائح تخلصه من هذه السمنة غير المحببة والمشوهة للمظهر العام للجسم.

نصائح للتخلص من سمنة الذراعين الموضعية

>وتقدم أخصائية الباطنة عدة نصائح تخلص من سمنة الذراعين بشكل ملحوظ خلال 30 يوما:

- الإكثار من استخدام الذراعين فى الأعمال البدنية، أى زيادة الجهد البدنى لهما، كالاهتمام باستخدامهما فى قيادة السيارة، وعلى لوحة الكتابة فى الكمبيوتر.

>- ممارسة رياضة لتنشيط الذراعين، كرفع الأثقال، الضغط، وتمارين البطن والذراعين العادية، والاهتمام برياضة الأثقال الخفيفة.

>- تناول الأطعمة التى تحتوى على سعرات حرارية منخفضة، مع عدم التركيز على السكريات التى تؤدى إلى زيادة الكتلة العلوية للجسم.

>- الاهتمام بزيادة معدل النشاط الحركى للجسم ككل.

>- الاهتمام بالالتزام بنظام ريجيم للكتلة العلوية من الجسم، والذى يقل فيه تناول الفاكهة العالية السكر، والحلويات بشكل كبير، والدهون والدسم.

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