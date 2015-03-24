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موقع أمريكى يفسر ما يحدث بالجسد خلال ساعة من تناول المشروبات الغازية

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موقع أمريكى يفسر ما يحدث بالجسد خلال ساعة من تناول المشروبات الغازية موقع أمريكى يفسر ما يحدث بالجسد خلال ساعة من تناول المشروبات الغازية
هذا هو ما يحدث بالضبط فى جسدك خلال 65 دقيقة من شرب كوب من المشروبات الغازية، وفقًا للموقع الأمريكى "Health"، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية.

أول 10 دقائق:


>المشروبات الغازية ذات اللون الغامق التى تحتوى على فحم الكوك تحتوى على السكر الذى يضر الجسم، كما تحوى حامض الفوسفوريك الذى يسبب القىء.

الدقائق الـ20 المقبلة:


>يحاول الجسم مقاومة الجرعة الزائدة من السكر، ومن ثم يفرز الأنسولين من قبل البنكرياس فى مجرى الدم، أما الكبد يقوم بتحويل السكر إلى دهون.

وبعد حوالى 40 دقيقة:


>يمتص الجسم تمامًا الكافيين الموجود فى فحم الكوك والذى يرفع من ضغط الدم ويسبب زيادة الجلوكوز فى الدم.

وبعد الدقيقة الـ45:


>يتم زيادة إنتاج المخ من الدوبامين، وهو الهرمون الذى يحفز مركز المتعة فى الدماغ، مثل الهيروين.

وبعد 60 دقيقة


>فحم الكوك وحامض الفوسفوريك يسرع عملية الأيض من خلال الربط بين الكالسيوم والزنك والماغنسيوم فى الأمعاء.
>ومادة الكافيين لها تأثير مدر للبول والذى بدوره يساعد على خروج الكالسيوم من العظام عن طريق البول، جنبا إلى جنب مع الماغنسيوم والزنك والصوديوم والماء وهذه العملية تُضعف العظام.

وفى الدقيقة الـ65:


>يحدث نقص حاد فى نسبة السكر فى الجسم، وهذا الأمر يؤدى إلى الأرق والعصبية، والبدء فى الشعور بالتعب الشديد.

جدير بالذكر أن استهلاك المشروبات الغازية على أساس منتظم يؤدى إلى زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم، واستخدام جرعات كبيرة من المحليات الصناعية، يؤدى إلى اضطرابات عصبية وتباطؤ النمو العقلى، لذلك يجب النظر فى كل هذه الحقائق المرة القادمة، إذا كنت تفكر فى شرب المشروبات الغازية وربما يتم استبدالها بكوب من الماء.

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