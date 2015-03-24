موقع أمريكى يفسر ما يحدث بالجسد خلال ساعة من تناول المشروبات الغازية

أول 10 دقائق:

الدقائق الـ20 المقبلة:

وبعد حوالى 40 دقيقة:

وبعد الدقيقة الـ45:

وبعد 60 دقيقة

وفى الدقيقة الـ65:

هذا هو ما يحدث بالضبط فى جسدك خلال 65 دقيقة من شرب كوب من المشروبات الغازية، وفقًا للموقع الأمريكى "Health"، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية.>المشروبات الغازية ذات اللون الغامق التى تحتوى على فحم الكوك تحتوى على السكر الذى يضر الجسم، كما تحوى حامض الفوسفوريك الذى يسبب القىء.>يحاول الجسم مقاومة الجرعة الزائدة من السكر، ومن ثم يفرز الأنسولين من قبل البنكرياس فى مجرى الدم، أما الكبد يقوم بتحويل السكر إلى دهون.>يمتص الجسم تمامًا الكافيين الموجود فى فحم الكوك والذى يرفع من ضغط الدم ويسبب زيادة الجلوكوز فى الدم.>يتم زيادة إنتاج المخ من الدوبامين، وهو الهرمون الذى يحفز مركز المتعة فى الدماغ، مثل الهيروين.>فحم الكوك وحامض الفوسفوريك يسرع عملية الأيض من خلال الربط بين الكالسيوم والزنك والماغنسيوم فى الأمعاء.>ومادة الكافيين لها تأثير مدر للبول والذى بدوره يساعد على خروج الكالسيوم من العظام عن طريق البول، جنبا إلى جنب مع الماغنسيوم والزنك والصوديوم والماء وهذه العملية تُضعف العظام.>يحدث نقص حاد فى نسبة السكر فى الجسم، وهذا الأمر يؤدى إلى الأرق والعصبية، والبدء فى الشعور بالتعب الشديد.

جدير بالذكر أن استهلاك المشروبات الغازية على أساس منتظم يؤدى إلى زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم، واستخدام جرعات كبيرة من المحليات الصناعية، يؤدى إلى اضطرابات عصبية وتباطؤ النمو العقلى، لذلك يجب النظر فى كل هذه الحقائق المرة القادمة، إذا كنت تفكر فى شرب المشروبات الغازية وربما يتم استبدالها بكوب من الماء.