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السيسي لتلفزيون إثيوبيا: بالحوار يمكننا مراعاة مصالح بعضنا دون الإضرار بالآخرين

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السيسي لتلفزيون إثيوبيا: بالحوار يمكننا مراعاة مصالح بعضنا دون الإضرار بالآخرين السيسي لتلفزيون إثيوبيا: بالحوار يمكننا مراعاة مصالح بعضنا دون الإضرار بالآخرين

مع رئيس الوزراء الإثيوبي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الشعب الإثيوبى له كل الحق فى التنمية والازدهار وفى نفس الوقت يكون للشعب المصرى الحق فى تأمين حقوقه المائية, كما أكد أنه يمكن بالحوار والتعاون أن نراعى مصالح بعضنا البعض دون الاضرار بالآخرين.

وقال الرئيس السيسي, فى حوار أدلى به للتليفزيون الإثيوبى مساء اليوم الثلاثاء  إنه يمكننا العمل معا لتعظيم الاستفادة من مياه نهر النيل, وتحقيق الفائدة المشتركة بين وإثيوبيا, وكذلك للشعوب الأفريقية, مؤكدا أن هناك إرادة سياسية للتعاون , وهناك أيضا مسئولية.

وأوضح الرئيس السيسي, أنه يوجه عبر التليفزيون الإثيوبى عبارة حب وود وتحية من الشعب المصرى للشعب الإثيوبى, وقال إننا نطمح فى أن تعلو العلاقات بين البلدين وترتقى الى مستويات أعلى.

وأكد الرئيس السيسي, أن مصر وإثيوبيا تدشنان حقبة جديدة فى العلاقات المتميزة التى يسودها التعاون المشترك فى مختلف المجالات واننا نسعى لازالة كافة الشكوك ومجابهة مشاعر القلق بشأن مياه النيل.

وأشار الرئيس إلى أن إعلان المبادئ الذى تم توقيعه بالخرطوم مساء أمس الخاص بسد النهضة, يعد خطوة أولى, تليها اتفاقات تفصيلية تتناول كل ما جاء فى هذا الإعلان من مبادئ حتى يمكن التوصل إلى اتفاق متكامل حول حوض النيل.

وفى ختام الحوار قدم الرئيس السيسي التهنئة للشعب الإثيوبى على تمتعه برئيس وزراء بقامة مريام ديسالين لما لمسه من خلال التعامل معه من جدارة وحرصه على تحقيق مصالح بلاده والتعامل مع المشكلات بعقل وقلب مفتوح.

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