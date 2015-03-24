“الصرح” : دعوة محلب للأحزاب والقوي السياسية عودة للطريق السليم

رحب المستشار إيهاب وهبي المتحدث الرسمي لحزب “الصرح المصري الحر” وعضو الهيئة العليا بتصريح رئيس الوزارء المهندس إبراهيم محلب بدعوة الأحزاب والقوي السياسيه للحوار حول قوانين الانتخابات الأسبوع المقبل.

وقال وهبي فى عقب اجتماع الهيئه العليا للحزب إن هذا النهج هو عوده للطريق السليم للوصول لحالة من التوافق حول هذه القوانين خاصًة أنها صدرت مسبقًا دون آخذ اقتراحات الأحزاب بشأنها ، وقد أثبت الوقت عوارها و خاصًة ما اتضح فى قانون تقسيم الدوائر والذى يحتاج بالفعل إلي زيادة عدد المقاعد لتحقيق التوازن النسبي الذي طالبت به الدستورية العليا.

وأشار وهبي إلى أن تجاهل اللجنه المنوطة بوضع هذه القوانين خبرة الأحزاب ومقتراحتها بشأن هذه القوانين وما آل إليه الوضع يجعل ضروريًا جدًا العودة إلي الطريق السليم لتدارك الأخطاء وعدم تكرارها.

واختتم وهبي قائلًا علينا جميعًا أن نزيل أي خلافات وأن نعمل علي حالة من التوافق التي معها نستطيع استكمال خارطة المستقبل ونكمل أركان الدولة ومؤسساتها فمصلحة هذا البلد تقتضي هذا والوصول إلي قوانين لا يهددها شبح الطعون بعدم الدستوريه ولن يأتي هذا إلا إذا ابتعدنا عن تكرار أخطاء الماضي وعملنا معًا تحت مظلة الوطن ودستوره.