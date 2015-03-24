الأسد: نجاحات الشعبين العراقي والسوري أوقفت تمدد الإرهاب

اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد، الثلاثاء، أن النجاحات التي يحققها الشعبان العراقي والسوري في مواجهة “الإرهاب” أسهمت بوقف تمدده، فيما أبدى وزير الخارجية إبراهيم الجعفري “ثقته” بخروج سوريا من أزمتها أقوى مما كانت عليه.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، إن “الرئيس بشار الأسد، استقبل اليوم الدكتور إبراهيم الجعفري وزير خارجية العراق”، موضحة أنه “جرى بحث علاقات التعاون الأخوية بين سوريا والعراق والمخاطر الإرهابية التي تواجه البلدين وفي الوقت ذاته تهدد المنطقة والعالم برمته وتم التشديد على أهمية مواصلة التنسيق لمواجهة هذه المخاطر”.

وأضاف الرئيس الاسد: إن النجاحات التي يحققها الشعبان العراقي والسوري وقواتهما المسلحة في مواجهة التنظيمات الإرهابية ساهمت في وقف تمدد الإرهاب وإن التشاور والتنسيق بين البلدين من شأنه أن يعزز هذه النجاحات، مشددا على أهمية وجود إرادة دولية حقيقية للوقوف في وجه الإرهاب والدول الداعمة له.

الى ذلك، قال الجعفري وفقاً للوكالة السورية، إن “سوريا لطالما وقفت مواقف مشرفة الى جانب الشعب العراقي ولهذا فأن العراق حريص على الوقوف الى جانب الشعب السوري ودعم صموده”.

وأضاف الجعفري “واثقون بأن سوريا ستخرج من أزمتها أقوى مما كانت عليه”، مشيراً الى أن “العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين ستستمر بالتطور وفي مختلف المجالات”.

يشار الى أن وزير خارجية العراق ابراهيم الجعفري وصل، صباح اليوم الثلاثاء، الى العاصمة السورية دمشق، تلبية لدعوة وجهها نظيره السوري وليد المعلم.