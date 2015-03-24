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كاكا: أشعر بالفخر للتفوق على رونالدو وميسي يوما ما

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كاكا: أشعر بالفخر للتفوق على رونالدو وميسي يوما ما كاكا: أشعر بالفخر للتفوق على رونالدو وميسي يوما ما

يشعر البرازيلي كاكا لاعب أورلاندو سيتي الأمريكي، بالفخر حينما يتذكر أنه كان آخر لاعب نجح في الفوز بجائزة الكرة الذهبية على حساب كل من كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

كاكا توج بالكرة الذهبية وجائزة أفضل لاعب في العالم عام 2007 على حساب رونالدو وميسي، ومنذ ذلك الحين لم يستطع أي شخص هزيمة الثنائي إذ توج بها الأرجنتيني أربع مرات مقابل ثلاث مرات للبرتغالي.

وتحدث كاكا لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية "استطعت التفوق على رونالدو وميسي، وهم الآن يفوزان بها كل عام، أشعر بالفخر حينما أتذكر تلك اللحظة".

وأكمل "الفوز بتلك الجائزة في ذلك الوقت كان أمرا رائعا وهاما في الوقت نفسه، لأني واجهت أفضل منافسين ونجحت في التفوق عليهم".

في الوقت ذاته أشاد اللاعب البرازيلي برونالدو، مؤكدا أن كل منهما ساعد الآخر على التحسن، وذلك حينما كان الثنائي يلعبان سويا في ريال مدريد.

وأضاف "كانت لدينا علاقة رائعة داخل وخارج الملعب، هو شخص رائع، أنا سعيد جدا بقدرته على الفوز بالكرة الذهبية خلال آخر عامين فهو لاعب خاص".

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فيديو اليوم السابع