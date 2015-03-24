أخبار عاجلة

9 عائلات أصولها كردية عاشت في مصر: الدنجوان والسندريلا وعبدالباسط عبدالصمد ومشاهير آخرون -
السفيرة عزيزة - فوائد اليوجا " تمنحك اللياقة البدنية والمرونة مهما كان عمرك أو وزنك " -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي تمارس رياضة اليوجا مع بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " -
السفيرة عزيزة - بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " ... ما هي رياضة اليوجا وما هي فوائدها -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والداخلية - ضمن الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي ... إحنا هننزل باللبس ده العتبة "ده احنا هنلم لم " -
السفيرة عزيزة - الطفلتين " كارما و فرح " يبدعون ويتألقون في الرقص الهندي -
ستاد مصر: ترتيب الفرق خلال الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
الكحكي والحسيني يحتفلان بعيد ميلاد طفل على "طائرة واشنطن" -
مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رغم اعتزاله دوليا.. ديل بوسكي لا يستبعد عودة بيا

Google+ Print
رغم اعتزاله دوليا.. ديل بوسكي لا يستبعد عودة بيا رغم اعتزاله دوليا.. ديل بوسكي لا يستبعد عودة بيا

على الرغم من إعلان ديفيد بيا مهاجم نيويورك سيتي اعتزاله اللعب الدولي بعد المشاركة في كأس العالم 2014، إلا أن مدرب اللاروخا فيسنتي ديل بوسكي لا يستبعد استدعائه مجددا.

بيا سجل 59 هدفا خلال 97 مباراة ويعد هو الهداف التاريخي للماتادور الإسباني، ونجح في التتويج مع الفريق بلقب يورو 2008، والظفر بكأس العالم للمرة الأولى في تاريخ إسبانيا في 2010.

وأكد ديل بوسكي في تصريحاته لـ"أوندا سيرو" أن هناك حالات استثنائية لبعض اللاعبين يمكن استدعائهم مرة أخرى لقائمة إسبانيا، وفيا واحد منهم.

وأضاف"لقد قد الكثير لإسبانيا، ويمكننا استدعائه مجددا حتى يصل لـ100 مباراة دولية".

ولا تضم قائمة إسبانيا سوى المهاجم ألفارو موراتا، وخواني لاعب مالاجا الذي لم يشارك في أي مباراة دولية من قبل مع الأول، في ظل إصابة دييجو كوستا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه

إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه

أحمد ناجي: لا أشعر بالقلق من أخطاء حراس المنتخب

أحمد ناجي: لا أشعر بالقلق من أخطاء حراس المنتخب

القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب

القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب