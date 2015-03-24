رغم اعتزاله دوليا.. ديل بوسكي لا يستبعد عودة بيا

على الرغم من إعلان ديفيد بيا مهاجم نيويورك سيتي اعتزاله اللعب الدولي بعد المشاركة في كأس العالم 2014، إلا أن مدرب اللاروخا فيسنتي ديل بوسكي لا يستبعد استدعائه مجددا.

بيا سجل 59 هدفا خلال 97 مباراة ويعد هو الهداف التاريخي للماتادور الإسباني، ونجح في التتويج مع الفريق بلقب يورو 2008، والظفر بكأس العالم للمرة الأولى في تاريخ إسبانيا في 2010.

وأكد ديل بوسكي في تصريحاته لـ"أوندا سيرو" أن هناك حالات استثنائية لبعض اللاعبين يمكن استدعائهم مرة أخرى لقائمة إسبانيا، وفيا واحد منهم.

وأضاف"لقد قد الكثير لإسبانيا، ويمكننا استدعائه مجددا حتى يصل لـ100 مباراة دولية".

ولا تضم قائمة إسبانيا سوى المهاجم ألفارو موراتا، وخواني لاعب مالاجا الذي لم يشارك في أي مباراة دولية من قبل مع المنتخب الأول، في ظل إصابة دييجو كوستا.