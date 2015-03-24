تقارير: فالكاو إلى ليفربول أو تشيلسي الموسم المقبل

(إفي): كشفت تقارير إخبارية يوم الثلاثاء أن المهاجم الكولومبي رداميل فالكاو سيتم عرضه للإعارة على تشيلسي وليفربول الإنجليزيين الموسم المقبل، بعد انتهاء فترة إعارته الحالية مع مانشستر يونايتد.

ولم يسجل فالكاو (29 عاما)، سوى أربعة أهداف منذ انضمامه إلى "الشياطين الحمر" الصيف الماضي على سبيل الإعارة من ناديه الفرنسي موناكو، مقابل ستة ملايين جنيه استرليني (حوالي ثمانية ملايين يورو).

وأشارت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية اليوم إلى أن مدرب ليفربول، الأيرلندي بريندان رودجرز، كان قد حاول الحصول على خدمات فالكاو قبل أن ينتهي به المطاف في صفوف مانشستر يونايتد.

ومن المتوقع أن يعود فالكاو، الذي جلس على مقاعد البدلاء في آخر لقاءات المان يونايتد، إلى موناكو بعد انتهاء فترة إعارته إلى الفريق الإنجليزي.

وتدل كافة المؤشرات على أن مانشستر يونايتد لن يستغل البند الذي يسمح له بشراء فالكاو مقابل 43.5 مليون جنيه استرليني (قرابة 55 مليون يورو).

وتقول (ديلي ميل) إن ليفربول مستعد لسماع العروض التي تقدم للحصول على خدمات مهاجميه ماريو بالوتيللي وريكي لامبرت وفابيو بوريني، لكي يتمكن من افساح مكان لفالكاو.

وثمة أندية أخرى قد ترغب في الحصول على خدمات المهاجم الكولومبي مثل تشيلسي ويوفنتوس وفالنسيا.

وطوال ستة أشهر ونصف في صفوف مانشستر يونايتد لم يلعب فالكاو، الذي يتقاضى راتبا أسبوعيا قدره 265 ألف جنيه استرليني (حوالي 365 ألف يورو)، مباراة كاملة مع الفريق الإنجليزي سوى أربع مرات فقط.