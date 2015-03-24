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غياب نوير عن ألمانيا أمام أستراليا

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غياب نوير عن ألمانيا أمام أستراليا غياب نوير عن ألمانيا أمام أستراليا

لن يخاطر يواكيم لويف المدير الفني لألمانيا بالدفع بمانويل نوير حارس مرمى المانشافت خلال لقاء أستراليا الودي المقرر أن يقام يوم الأربعاء.

ويلاقي الألماني بطل كأس العالم 2014 نظيره الأسترالي في إطار الاستعدادات لاستكمال باقي مباريات التصفيات المؤهلة ليورو 2016 التي سوف تقام بفرنسا.

وشارك نوير في الهزيمة التي تعرض لها فريقه بايرن ميونيخ أمام بروسيا مونشنجلادباخ، لكنه شعر ببعض الآلام في الركبة، جعلت لويف لا يرغب في المخاطرة به أمام أستراليا.

وأضاف في تصريحاته في المؤتمر الصحفي"نوير يعاني من بعض الآلام في الركبة، لذلك فهو يحتاج للراحة ليومين على أن يعود بعدها للقاء جيورجيا".

وسوف يلاقي المنتخب الألماني نظيره جيورجيا في إطار الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة ليورو 2016 الأحد المقبل.

وتحتل ألمانيا المركز الثالث في المجموعة الرابعة في التصفيات برصيد سبع نقاط بالتساوي مع أيرلندا، وخلف بولندا صاحبة الصدارة بـ10 نقاط.

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