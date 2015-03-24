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بالصور إيناس عبد الدايم تكرم الأمهات المثاليات بالأوبرا

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بالصور إيناس عبد الدايم تكرم الأمهات المثاليات بالأوبرا بالصور إيناس عبد الدايم تكرم الأمهات المثاليات بالأوبرا

احتفالأ بعيد الأم أقامت دار الاوبرا المصرية برئاسة د. ايناس عبد الدايم إحتفاليتها السنوية لتكريم ألام المثالية،وتم منح الفائزات من العاملات بالأوبرا شهادة تقدير|، وهن مروة سعيد ، لورانس عبد الرحمن ، ود. نادية عبد العزيز التى تم إختيارها كأم شرفية .
> كما منحت عبد الدايم شهادات التقدير وميداليات الأوبرا للفائزين بجائزة الموظف المثالي من العاملين الاداريين بجميع مسارح الاوبرا .
> وقالت رئيسة الاوبرا فى كلمة تخللت الاحتفالية انها سعيدة بالروح الطيبة التى جمعت العاملين فى الاوبرا ،مؤكدة ان مشاعر الحب والالتزام هى السبب فى تألق ونجاح الاوبرا خلال الفترة الماضية، وحثت العاملين على بذل المزيد من الجهد من اجل مواصلة الارتقاء باعتبارها جزء اصيل من الوطن .
> وتضمنت الاحتفالية عددا من الاغانى الوطنية الشهيرة والاعمال التى تحتفى بالام ،ومنها بسم الله ، احن قلب ، امى ، بوسة ع الخد ده ، ست الحبايب ، المدن ووحياة رب المداين وقدمها سوليستات فصول الغناء وكورالى اطفال وشباب مركز تنمية المواهب .

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