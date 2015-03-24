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إيمان عز الدين تعرب عن سعادتها بفوز ماسحة أحذية بلقب الأم المعيلة وتكريم السيسي لها

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إيمان عز الدين تعرب عن سعادتها بفوز ماسحة أحذية بلقب الأم المعيلة وتكريم السيسي لها إيمان عز الدين تعرب عن سعادتها بفوز ماسحة أحذية بلقب الأم المعيلة وتكريم السيسي لها

الإعلامية إيمان عز الدين

أعربت الإعلامية إيمان عز الدين عن سعادتها الكبيرة بفوز أمال حسن جابر أبو الدهب “54 عاما” وهى مطلقة ولديها 5 أبناء بلقب الأم المعيلة لهذا العام وتسلمها الوسام من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقالت إنها أول من طالبت بتكريم تلك السيدة على جهدها الكبير وأدائها دورها الكبير من أجل تربية ابنائها اثناء استضافتها لها فى برنامجها ” بصراحة ” والذى كان أول ظهور لها وتسليط الضوء على دور هذه الام التى يجب ان يتعلم منها الجميع بتضحياتها الكثيرة ومثابرتها لتربية أبناءها.

وأعربت عن فخرها الشديد لنجاحها فى اداء رسالتها الإعلامية بتكريم تلك السيدة الام التى تستحق التكريم وهو ما قامت به شخصيا فى برنامجها حيث منحتها هدية تكريما لها وتقديرا للدور الكبير الذى قامت به تجاه ابناءها .

وشددت على مواصلتها العمل فى برنامجها من أجل إبراز المزيد من النماذج المصرية المشرفة والتى يجب على الإعلام العمل على توضيحها مثلما يقوم بعرض النماذج السلبية بإعتبار إن الرسالة الإعلامية تفرض هذا الدور بإبراز الايجابيات وتعظيمها وإبراز السلبيات لعلاجها.

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