معاريف:سويسرا توافق على دفع مرتبات موظفى غزة لرأب الصدع بين السلطة وحماس

كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية النقاب عن أن قيادات كبيرة بحركة حماس طالبت مساعدات مادية من دولة سويسرا ، وقد قبل الطلب بموافقة من قبل الجهات السويسرية.

وأضافت الصحيفة، أن الجهات السويسرية، وافقت على دفع رواتب موظفى قطاع غزة، وإعادة إعمار القطاع، بهدف تحسين صورة حركة حماس المسيطرة على القطاع منذ عام 2007، بالإضافة إلى توسط سويسرا بين حماس والسلطة الفلسطينية لحل الأزمة بينهما لدفع الرواتب بدلا من الحكومة الفلسطينية، حيث تعد هذه الإشكالية السبب الرئيسى بين السلطة وحماس.

وتابعت الصحيفة، أن وفداً سويسرياً رفيع المستوى زار الأحد الماضى غزة، من أجل تحقيق هذه المطالب، التى تقدمت بها حركة حماس.

وأوضحت الصحيفة، أن السنوات القليلة الماضية شهدت العلاقات بين حماس وسويسرا تطورا كبيرًا، ففى عام 2009، بادرت الحكومة السويسرية بعقد اجتماع إسرائيلى – فلسطينى مثله من الجانب الإسرائيلى يوسى بيلين، ومن الجانب الفلسطينى قيادات من حركة حماس لمناقشة استئناف عملية السلام.

كما استضافت الحكومة السويسرية وفدا من حماس، بقيادة محمود الزهار ، وصرحت وقتها وزيرة الخارجية السويسرية أن حماس لاعب أساسى فى الصراع بالشرق الأوسط، ولا يمكن تجاهله.