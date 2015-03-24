تأجيل محاكمة 17 إخوانيًا أمام المحكمة العسكرية لجلسة 31 مارس بالسويس

أجلت المحكمة العسكرية في السويس، محاكمة 17 متهمًا من عناصر الجماعة الإرهابية، وأعوانهم بالجماعة الإسلامية في السويس لجلسة 31 مارس الجاري، وذلك للاستماع لشهود النفي في القضية.

وكانت المحكمة العسكرية في السويس، قد عقدت جلسة اليوم بمقر المحكمة بضاحية الملاحة في السويس، وحضر الجلسة 13 متهمًا قيد الحبس الاحتياطي على ذمة القضية، بينما تغيب 4 آخرين هاربين.

وتعود وقائع القضية ليوم الجمعة 13 ديسمبر، إذ شهد شارع الجيش في ذلك اليوم، أحداث عنف على يد الجماعة الإرهابية، وألقت قوات الشرطة القبض على 13 متهمًا من عناصر الجماعة الإرهابية، وضمت القضية 17 متهمًا.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم، قتل مواطن مدني، والقيام بأعمال التخريب والعنف بشارع وتحطيم سيارات المواطنين، والاعتداء على عناصر التأمين التابعة للجيش الثالث الميداني، وأحالت النيابة العامة وقائع القضية للنيابة العسكرية، وأعيد قيدها عسكريًا برقم 9 لسنة 2013 جنائيات عسكرية.