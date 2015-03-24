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كينيا تقيم نظاما لأمن الحدود مع الصومال لمنع هجمات حركة الشباب

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كينيا تقيم نظاما لأمن الحدود مع الصومال لمنع هجمات حركة الشباب كينيا تقيم نظاما لأمن الحدود مع الصومال لمنع هجمات حركة الشباب
كشفت الكينية اليوم الثلاثاء تفاصيل اضافية بشأن الخطط التى أعلنتها أمس لإقامة نظام أمن على طول الحدود الصومالية لمنع هجمات عناصر حركة الشباب المتشددة بالصومال.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية مويندا نجوكا إن ما يسمى بـ"الجدار الأمني" الذى سيقام بطول الحدود التى تبلغ 700 كيلومتر سيتألف من نقاط للدخول والخروج تحرسها قوات الأمن، وتابع "وسيشمل عوائق مادية وإنشاء مناطق عازلة ومراقبة إلكترونية ودوريات معززة برية وجوية".

وأوضح نجوكا "الحدود معيبة للغاية وتسمح بعبور المجرمين والإرهابيين للداخل لتنفيذ هجمات فى بلادنا والعودة إلى الجزء الريفى من الصومال والاختباء هناك "، وأضاف أن النظام الأمنى قيد الإنشاء بالفعل ، لكنه امتنع عن ذكر موعد الانتها منه أو تكلفته المتوقعة.

وتستهدف حركة الشباب كينيا بسبب مشاركتها فى قوة عسكرية تابعة للاتحاد الإفريقى تقوم بدعم حكومة الصومال فى حملتها ضد الحركة.
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مصر 365

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