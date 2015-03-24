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تعرف على أهم العادات التى تؤثر سلبًا على المخ

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تعرف على أهم العادات التى تؤثر سلبًا على المخ تعرف على أهم العادات التى تؤثر سلبًا على المخ
تؤثر بعض العادات السيئة التى يعتادها الإنسان بشكل مباشر على المخ، ومن أهم هذه العادات عدم تناول وجبة الإفطار، واستهلاك كميات كبيرة من السكر.

المخ يستهلك ربع طاقة الجسم


>يقول الدكتور مدحت ثابت، استشارى أمراض المخ والأعصاب، إن المخ يستهلك ربع طاقة الجسم، من خلال السكر الموجود به، وفى حالة حدوث خلل بنسبة السكر فى الدم يتأثر المخ وصحته العامة.

عدم تناول وجبة الإفطار من العوامل التى تؤثر على المخ
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وأوضح ثابت، أن من العوامل التى تؤثر على المخ عدم تناول وجبة الإفطار وأن يظل الشخص لمدة 5 ساعات دون تناول سكريات، ففى هذه الحالة يقل مستوى السكر فى الدم، ويتأثر المخ، وتظهر بعد الأعراض، كالصداع، والإغماء، وعدم التركيز، وقلة درجة الوعى.

وأشار الدكتور مدحت ثابت، إلى أن تناول الإفطار والسكريات كل 5 ساعات، مهم جدًا للمخ، وخاصة مرضى السكر الذين يتناولون أدوية تؤثر على مستوى السكر فى الدم.

وتابع استشارى المخ والأعصاب، أنه على النقيض أيضًا، فاستهلاك كميات كبيرة من السكر، تؤثر على المخ، لأن زيادة السكر فى الدم يحدث اضطرابا فى درجة الوعى، كما أن تغطية الرأس أثناء النوم تمنع وصول الأكسجين إلى المخ، وبالتالى لا تستطيع الرأس التنفس ومن الممكن أن يدخل الشخص فى غيبوبة.

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