ضبط عاطلين بحوزتهما 6 كيلو بانجو وبندقية آلية وذخيرة بنصر النوبة

تمكنت مباحث مركز شرطة نصر النوبة بمحافظة أسوان، اليوم الثلاثاء، من ضبط عاطلين لاتجارهما فى المواد المخدرة، وعثر بحوزتهما على 6 كيلو من نبات البانجو المخدر، وبندقية آلية و9 طلقات ومبلغ مالى حصيلة الاتجار.

تلقى اللواء محمد مصطفى عبد العال، مدير أمن أسوان، إخطاراً من العميد أسعد الذكير مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بوصول معلومات لضباط مباحث مركز شرطة نصر النوبة، تفيد بقيام عاطل يدعى "عطيتو.ا.ع" 45 سنة، ومقيم محافظة قنا مركز دشنا، بالتردد على دائرة مركز شرطة نصر النوبة، لجلب المواد المخدرة لعاطل يدعى "حسن.م.ح" 31 سنة، ومقيم البيارة بمركز كوم أمبو، بقصد الاتجار.

كلف العميد خالد الشاذلى رئيس مباحث مديرية أمن أسوان، العقيد أشرف زكريا الأمير رئيس فرع البحث وسط، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وضبط المتهمين والمواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة، تمكنت قوة أمنية برئاسة الرائد إبراهيم عطية، والنقيب أحمد صبرى، والنقيب عصام الشناوى، والنقيب أحمد سليمان، ضباط مباحث مركز شرطة نصر النوبة، من ضبط المتهمين، وذلك أثناء استقلالهما سيارة ربع نقل بدون لوحات معدنية بدائرة مركز نصر النوبة.

وعثر بحوزتهما على لفافتين كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 6 كيلو جرام، بقصد الاتجار، كما تم ضبط سلاح نارى عبارة عن بندقية آلية وعدد 9 طلقات من ذات العيار، بقصد الدفاع عن تجارتهم الآثمة، ومبلغ مالى قدره 29 ألف جنيهاً حصيلة الاتجار فى المواد المخدرة، وعدد 2 هاتف محمول.

تحرر المحضر اللازم للواقعة، وأخطرت النيابة لتولى التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.