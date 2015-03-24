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القبض على مدير شركة تستورد قطع غيار صينية وتبيعها باعتبارها إيطالية بالجيزة

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القبض على مدير شركة تستورد قطع غيار صينية وتبيعها باعتبارها إيطالية بالجيزة القبض على مدير شركة تستورد قطع غيار صينية وتبيعها باعتبارها إيطالية بالجيزة
ألقت مباحث بالجيزة القبض على مدير شركة لاتهامه ومالك الشركة باستيراد قطع غيار غسالات من الصين ولصق "استيكر" يفيد بأنها إيطالية وبيعها للمواطنين بالطالبية.

وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين بالجيزة، تفيد قيام "م.ح" صاحب شركة بدون ترخيص، باستيراد كمية من قطع غيار الغسالات الأوتوماتيك من دولة الصين، ووضع استيكارات عليها مدون عليها "زانوسى الإيطالية صناعة إيطالية" وبيعها للمواطنين على أنها قطع غيار أصلية.

تم القيام بحملة أسفرت عن ضبط "ع.ج" المدير المسئول عن الشركة، وضبط 3250 قطع غيار غسالات أوتوماتيك وجميعها مقلدة ومغشوشة (صناعة صينية)، وتم نزع الاستيكر الخاص بها، ووضع استيكر مدون به صناعة إيطالية (سوق أوروبى المشتركة زانوسى الإيطالية"، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

كما تمكن ضباط مباحث التموين من ضبط مدير مصنع منظفات بإمبابة بدون ترخيص، واستخدامه خامات مجهولة المصدر من (الأحماض – الألوان – روائح صناعية) غير مصرح بها من قبل وزارة الصحة، وتسبب أمراضًا للمستهلكين وتعبئة المنتج فى عبوات وأكياس بلاستيك رديئة الصنع وطرحها للبيع بالأسواق والمناطق الشعبية.

تم القيام بحملة تموينية استهدفت المصنع المتحرى عنه أسفرت عن ضبط 107 أكياس مسحوق غسيل، وجركن مياه نار مخففة، وجركن مواد حمضية كمية كبيرة من المطبوعات، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

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مصر 365

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