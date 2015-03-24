أخبار عاجلة

9 عائلات أصولها كردية عاشت في مصر: الدنجوان والسندريلا وعبدالباسط عبدالصمد ومشاهير آخرون -
السفيرة عزيزة - فوائد اليوجا " تمنحك اللياقة البدنية والمرونة مهما كان عمرك أو وزنك " -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي تمارس رياضة اليوجا مع بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " -
السفيرة عزيزة - بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " ... ما هي رياضة اليوجا وما هي فوائدها -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والداخلية - ضمن الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي ... إحنا هننزل باللبس ده العتبة "ده احنا هنلم لم " -
السفيرة عزيزة - الطفلتين " كارما و فرح " يبدعون ويتألقون في الرقص الهندي -
ستاد مصر: ترتيب الفرق خلال الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
الكحكي والحسيني يحتفلان بعيد ميلاد طفل على "طائرة واشنطن" -
مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إصابة خفير نظامى برصاص مجهولين فى الفيوم

Google+ Print
إصابة خفير نظامى برصاص مجهولين فى الفيوم إصابة خفير نظامى برصاص مجهولين فى الفيوم
أصيب خفير نظامى من نقطة شرطة منشأة طنطاوى بمركز سنورس بالفيوم بعدما أطلق مجهولون عليه النيران من بين الزراعات وفروا هاربين.

كان اللواء يونس الجاحر مدير أمن الفيوم تلقى إخطارًا من اللواء محمد الشامى مدير إدارة البحث الجنائى بالحادث، وتبين أن الخفير يدعى "سليمان.ع" من قوة خفراء نقطة شرطة منشأة طنطاوى وأن مجهولين "استهدفوه" أثناء عودته من عمله واندسوا بين الزراعات وأطلقوا عليه الأعيرة النارية فأصابوه فى قدمه وفروا هاربين وتم نقله للمستشفى العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365