إصابة خفير نظامى برصاص مجهولين فى الفيوم

أصيب خفير نظامى من نقطة شرطة منشأة طنطاوى بمركز سنورس بالفيوم بعدما أطلق مجهولون عليه النيران من بين الزراعات وفروا هاربين.

كان اللواء يونس الجاحر مدير أمن الفيوم تلقى إخطارًا من اللواء محمد الشامى مدير إدارة البحث الجنائى بالحادث، وتبين أن الخفير يدعى "سليمان.ع" من قوة خفراء نقطة شرطة منشأة طنطاوى وأن مجهولين "استهدفوه" أثناء عودته من عمله واندسوا بين الزراعات وأطلقوا عليه الأعيرة النارية فأصابوه فى قدمه وفروا هاربين وتم نقله للمستشفى العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

>