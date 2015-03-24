المحكمة العسكرية بالسويس تؤجل محاكمة 17 إخوانيا لجلسة 31 مارس

أجلت المحكمة العسكرية فى السويس محاكمة 17 متهما من عناصر الجماعة الإرهابية وأعوانهم بالجماعة الإسلامية فى السويس لجلسة 31 مارس الجارى، وذلك للاستماع لشهود النفى فى القضية.

كانت المحكمة العسكرية فى السويس قد عقدت جلسة اليوم بمقر المحكمة بضاحية الملاحة فى السويس، وحضر الجلسة 13 متهما قيد الحبس الاحتياطى على ذمة القضية، بينما تغيب 4 آخرون هاربون.

تعود وقائع القضية ليوم الجمعة 13 ديسمبر، حيث شهد شارع الجيش فى ذلك اليوم، أحداث عنف على يد الجماعة الإرهابية، وألقت قوات الشرطة القبض على 13 متهما من عناصر الجماعة الإرهابية، وضمت القضية 17 متهما.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات، قتل مواطن مدنى، والتخريب والعنف وتحطيم سيارات المواطنين، والاعتداء على عناصر التأمين التابعة للجيش الثالث الميدانى، وأحالت النيابة العامة وقائع القضية للنيابة العسكرية، وأعيد قيدها عسكريا برقم 9 لسنة 2013 جنائيات عسكرية.

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