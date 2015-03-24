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جنايات سوهاج تقضى بسجن قاتل نجل أخيه 15 سنة

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جنايات سوهاج تقضى بسجن قاتل نجل أخيه 15 سنة جنايات سوهاج تقضى بسجن قاتل نجل أخيه 15 سنة
قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "الحسينى.ع" بالسجن 15 سنة، وشقيقه "محمد" بالسجن سنة واحدة، بعد اتهامهما بقتل نجل شقيقهما بإطلاق النيران عليه من سلاح نارى بسبب خلافات بينهم بدائرة مركز طما.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد النبى كامل، وعضوية المستشارين سامى وجيه وهبة، وأحمد محمد فراج، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم، وعاطف رمسيس.

تعود أحداث القضية إلى عام 2014 بدائرة مركز طما عندما تلقى رئيس المباحث بلاغًا بمقتل المجنى عليه إثر إصابته بطلقات نارية، وانتقل على الفور رئيس المباحث إلى موقع الحادث.

وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب النزاع على مخبز، وحدثت بين الطرفين مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهمان بإطلاق النار على ابن شقيقهما المجنى عليه فسقط غارقًا فى دمائه ولقى مصرعه على الفور، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

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مصر 365