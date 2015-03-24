موجز محافظات مصر.. القوات المسلحة: 6أبريل انتهاء حفر قناة السويس الجديد

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، اليوم الثلاثاء، أبرزها تصريح اللواء أركان حرب كامل وزير، رئيس أركان الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، المشرف العام على مشروع قناة السويس الجديدة، بأن جميع أعمال الحفر بقناة السويس الجديدة ستنتهى فى 6 أبريل المقبل، وأن أعمال التكريك لتعميق القناة ستنتهى بداية يوليو المقبل، كما أن الشهر الأخير قبل افتتاح القناة فى 6 أغسطس سيخصص لتجهيز القناة.

وسادت حالة من الغضب العارم بين أهالى مدينة دمنهور بالبحيرة، بعد تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى لفيديو جنسى يظهر فيه طبيب شهير أثناء ممارسته الرذيلة مع إحدى الفتيات داخل عيادته بمدينة دمنهور.

وقالت مصادر أمنية بشمال سيناء، إنه وصل لمستشفى العريش العسكرى مساء اليوم جثة مجند أطلق عليه إرهابيون النار بالعريش.

وأكد مصدر أمنى بالحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، أن القنبلة التى تم تفجيرها بقرية نزلة العرينى بمدينة أبو كبير، صباح اليوم، عبارة عن عبوة بدائية شديدة الانفجار، وتم تمشيط موقع الانفجار بالكامل ومسح المنطقة بالكامل، حتى تم التأكد من عدم وجود أجسام غربية بالمنطقة.

كما وقّع الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، بروتوكول تعاون، تخصص المحافظة بمقتضاه مساحات من الأراضى، التى تمتلكها لوزارة التموين لإقامة مناطق لوجستية وتجارية بهدف تطوير منظومة التجارة الداخلية ووضع معايير عالية الجودة للمنتجات ورفع مستوى كفاءة الخدمات ووصولها إلى المستهلك بمستوى عالٍ من الجودة مع إدماج المناطق التجارية فى المجال الاقتصادى.

وشهدت مدرسة العتامنة الإعدادية التابعة لإدارة طما التعليمية، تعدى طالب بالضرب على مدرس وإصابته بالعين، عقب قيام المدرس بضربه بالعصا أثناء الطابور.

وقرر المستشار ماجد أبو السعود، رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية للأمور المستعجلة، إحالة دعوى إدراج حركة 6 إبريل، وحماس ودولتى تركيا وقطر كمنظمات إرهابية إلى النائب العام باعتباره المختص بنظر إدراج الجماعات ككيانات إرهابية طبقاً للقانون رقم 8 لسنة 2015 الصادر من رئيس الجمهورية بتاريخ يوم 17 فبراير 2015.

و إلى أهم الأخبار:

- الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة: 6 أبريل انتهاء حفر قناة السويس الجديدة

- استشهاد مجند برصاص إرهابيين بمنطقة المساعيد.. والأمن يمشط العريش

- أسماء شهيدى تفجير مدرعة على طريق شرق العريش

- الحماية المدنية بالشرقية: قنبلة أبو كبير عبوة بدائية شديدة الانفجار

- تهشم نوافذ 6 منازل فى انفجار قنبلة بمنزل شيخ بلد قرية العرين بالشرقية

- أسرة الإرهابى الثانى بالشرقية تتسلم جثته بعد إقناع الأهالى السماح بدفنه

- انفجار عبوة ناسفة بمنطقة "دلة" فى الفيوم دون وقوع إصابات

- سقوط طبيب شهير بدمنهور بعد تداول فيديو جنسى له مع فتاة عبر مواقع التواصل

- مصرع سائح روسى وإصابة 11 آخرين فى انقلاب ميكروباص بطريق دهب

- طالب يعتدى على مدرس ضربه بالعصا فى الطابور بمدرسة إعدادى بسوهاج

- عودة حركة قطارات الإسماعيلية عقب تفكيك جسم غريب والفحص: شيكارة فارغة

- وزير التموين يوقع بروتوكول إنشاء منطقة لوجستية وتجارية بالمنيا

- النائب العام يفرج عن 44محبوسا احتياطيا بقضايا عنف لعدم كفاية الأدلة

- إحالة دعاوى إدراج 6 إبريل وقطر وتركيا وحماس منظمات إرهابية للنائب العام

- تأجيل محاكمة بديع و190 آخرين فى اقتحام قسم شرطة العرب إلى 20 و21 أبريل

- "محلب" يتوجه إلى منفذ السلوم البرى للاطمئنان على المصريين العائدين من ليبيا

- مشايخ السلوم لـ"محلب": سنظل على العهد مع الجيش المصرى

- رفع 107 ملايين متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بقناة السويس الجديدة

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