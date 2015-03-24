عيون وآذان (لست من هذه الأمة) .. بقلم | جهاد الخازن

قررت أن أطلّق الأمة العربية طلاقًا بائنًا لا عودة عنه. لن أكون من أمة تقتل أبناءها، تدمر مستقبلها، تنفذ ما يريد أعداؤها، ثم تتهم الآخرين ودم الأبرياء على يديها.

كانت لي طموحات وحدوية صغيرًا كبيرًا، من دون أن أنتمي يومًا إلى حزب سياسي أو جمعية. وحدوي من منازلهم كأكثر أبناء جيلي. وانتقلت من بهجة الأمل الى خيبة الأمل، من دون أن أمر بمرحلة وسيطة تحقق شيئًا يسيرًا مما تمنيت لهذه الأمة.

كنت عربيًا بالولادة، زواجي جاء من طريق أسرتي العربية، وفرحت به. الطلاق قراري وحدي، ولن أتزوج أمّة أخرى أو أدّعي إنتماء آخر، حتى وأنا أحمل الجنسية البريطانية وجنسية من بيليز في أميركا الوسطى لم أستعملها يومًا.. أنا الآن عربي مع وقف التنفيذ.

لست من أمة يُقتل فيها المصلون في مسجد، والسياح في متحف، وتهدم الآثار، وتسبى فتيات صغيرات، ويهاجَم الأبرياء في برجين للأعمال في بلد، وفي «مول» تجاري في بلد آخر، وفي جزيرة سياحية في بلد ثالث.

استطيع أن أكتب تاريخًا عربيًا آخر، تاريخ جريمة من قتل ثلاثة خلفاء راشدين الى تعاون أمراء المناطق في الأندلس مع ملوك إسبانيا ضد أحدهم الآخر، إلى تسليم البلاد للمستعمر من مشرقها إلى مغربها، إلا أنني كنت شابًا يطوي الجناح على آمال كبار، واكتفيت من التاريخ بما أنجز العرب من ترجمة الفلسفة اليونانية والزيادة عليها، من تقدم في علوم الفلك والطب والكيمياء والجبر وغيرها.. نحن اخترعنا الصفر، وجعلنا أوروبا تنتقل من عصور الظلام إلى النهضة ونمنا نوم أهل الكهف.

ليتنا بقينا نائمين.. عندما استيقظنا شهدت بلادنا عصر نهضة ويقظة قصيرًا، ثم رأينا رئيسًا (مافيوزو) يغزو بلدًا عربيًا مجاورًا، ورئيسًا نصف أمي يحكم بلدًا 42 سنة ويدمره، ورئيسًا يختار «الحل الأمني» شهرًا بعد شهر بعد 60 شهرًا، وجماعة متطرفة تدمر بلدًا عامرًا في سنة واحدة، وعصابات سلحها بلد أجنبي تقلب الحكم وتقتل الناس من شمال البلاد الى جنوبها.

هناك ما هو أسوأ من الأمثلة السابقة. نعم هناك ففي كلٍّ من هذه البلدان أصبح المواطنون يترحمون على الحاكم الظالم بعد أن ذاقوا الإرهاب التالي. أكتب وقد توفي لي كوان يو، مؤسس دولة سنغافورة، أو المستبد العادل الذي طلبناه وحصلنا على نصف الطلب: المستبد.

أسجل هنا على نفسي أنني أؤيد قيام دولة كردية في مناطق الأكراد من تركيا وسورية والعراق وإيران. هم وحدهم قاوموا الإرهاب والإرهابيين وحموا أنفسهم، وأثبتوا أنهم أكثر استعداداً للحكم وأعبائه من عرب فتحوا الأبواب لعصابات إرهابية تقتل المسلمين والمستأمنين.

هل نحن أمام واحد من أشراط الساعة؟ ليس عندي جواب فأنا لا أعرف إلا ما رأيت على امتداد عقود من وعيي السياسي، وما أتابع اليوم. مع ذلك أقول إنني لن أستغرب أن يطلع من بيننا «الأعور الدجّال» غداً.

لا بد أن لي نصيبًا خاصًا من الفشل العام، خذلت الأمة مع الذين خذلوها. خذلت أسرتي وأنا أعتقد أن أبنائي سيكون لهم عالم أفضل ومستقبل واعد وحرية وأمن وأمان وديموقراطية، ثم أراهم يقيمون في الغرب ويحملون جنسيات غربية، فلم يبقوا شرقيين ولم يصبحوا غربيين. كم مثلهم من جيلهم، يشبه الواحد منهم ذلك الغراب الذي لم يتعلم مشية الحَجَل ونسي مشيته.

مع ذلك اليوم لا أشكو قدري وإنما أشكو الأمة، وأعرف أن الشكوى ستقع على آذان صمّاء وقلوب من حجر وضمير الغائب الذي سمعنا عنه في المدرسة صغارًا.

لم أعد أريد البقاء في هذه الأمة.. لن أضع نفسي مع غالبية خاطئة مخطئة.. أرفض أن أكون متهمًا على الهوية.. أنت عربي. أنت فاشل جاهل قاتل. قضيت العمر أطلب السلام لنفسي وللآخرين، غير أنني أستسلم اليوم لقدري.