كتالوج المسمار - حسام عاشور يكشف لـ في الجول.. كيف تسيطر على شيكابالا

"مواجهة صانع الألعاب المهاري تختلف عن السريع عن القوي.. لكل لاعب اسلوب للسيطرة عليه".. ولـFilGoal.com يكشف حسام عاشور نجم وسط الأهلي كيف دوما ما كان ينجح في السيطرة على شيكابالا أحد أبرع من ارتدى قميص الزمالك.

ربما هو أكثر لاعب لم يحصل على حقه في أرض الملعب رغم أهميته، لم يلعب على المستوى الدولي مع أنه الوحيد الذي ظل أساسيا في حسابات الأهلي بغض النظر عن اسم مدرب الشياطين الحمر..

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لهذا كان عاشور رجل FilGoal.com في نوع مختلف من التقارير.. أسئلة فنية يمكن أن نتعلم منها.. كيف يسرق متعب المدافعين، كيف تراوغ مثل حفني، كيف تصوب على طريقة عبد الله السعيد، متى تستخدم يدك العكسية على طريقة الحضري.. واليوم كيف تقتل موهبة شيكابالا يا حسام؟

يقول عاشور: "منذ كنت ناشئا وأنا أتابع عن قرب هادي خشبة.. كان مستواه مبهرا بالنسبة لي خاصة في الواجبات الدفاعية، هو من أفضل من لعب في هذا المركز في تاريخ الكرة المصرية".

وتابع "هذا اللاعب كان من أسباب حبي لمركز الارتكاز رغم صعوبته.. وربما يكون هذا المركز من أصعب المراكز في الملعب، لأن مهامك تكون عديدة جدا".

وأوضح "أنا أضغط خصم، أغطي الجناحين والظهيرين وأحمي قلبي الدفاع، وأزيد كذلك في الهجمات".

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لهذا أسرار.. يكشفها عاشور

ويفصح حسام "مركزي وشخصيتي يجعلاني دوما مؤمن بقاعدة هامة.. التزم بتعليمات مدربك حرفيا، لا تخرج عن طوعه أبدا".

وتابع "هناك كليشيهات خاطئة وصلت للناس للأسف.. مثل هناك لاعب يقول لا تجهد نفسك في المران حتى تلعب جيدا في المباريات".

وأردف "وهناك أخر يقول لا تبذل جهدا كبيرا في بداية اللقاء حتى تكون نشيطا في نهايته.. كل هذا خطأ، بالنسبة لي على الأقل".

وأفاد "أنا أقاتل في الملعب من الدقيقة الأولى".

السيطرة على شيكابالا

يوضح عاشور "ثلاثة أرباع عملي هو التركيز، أنت تسيطر على خصمك ذهنيا قبل أي شيء أخر".

وأكمل "شيكابالا مثلا، أنا أعرف قدراته جيدا.. أعرف سرعته، قوته، ومهارته.. لهذا في الملعب لا توجد مشكلة في إيقافه، المشكلة فقط في توقع ما سيفعله".

وأضاف "لهذا قبل مواجهة شيكابالا، أختلي بنفسي.. أفكر وأدرس، كيف سأتعامل مع كل خطوة سيقدم عليها في أرض الملعب".

وأردف "ماذا لو حاول الدخول لعمق الملعب.. ماذا لو حاول مراوغتي.. لهذا في الملعب أنا مستعد لكل حيلة لديه، وهو يشعر بذلك، هو وعبد الله السعيد حين كان في الإسماعيلي!".

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كل صانع لعب مختلف

ويفيد عاشور "عموما من المهم أن أقول، التعامل مع كل خصم يكون مختلفا بحسب قدراته".

وفسر "لو صانع الألعاب الذي أواجهه يتميز بالسرعة، أتحرك قبل أن تصل الكرة إلى قدميه".

وأضاف "أما لو كان مهاريا، فيجب عليك أن تنتظر للحظة، لأن عليك أن تكون أهدأ، وتتوقع ما الذي سيفعله، هل سيذهب بي لليمين أم لليسار".

وأكمل "الهدف: ألا يصل الخصم إلى منطقة الـ18 أبدا.. وفي الوقت نفسه تحمي رفاقك وتغطيهم".

الهجوم

وأقر عاشور "فيما يخص أني صاحب سمات دفاعية، فيجب القول إني دوما كنت الارتكاز صاحب الواجبات الدفاعية في تكليفات المدربين، زميلي أيا كان اسمه هو من يقوم بالواجب الهجومي".

وأردف "حين كنت أشارك في الهجمات، كان المدرب يلوم علي.. لكن جاريدو مختلف".

وتابع "هنا جاريدو مدرب الأهلي منحني ميزة لم يمنحها أحد قبله لي.. وهي الثقة في النفس لأن أزيد وأسدد".

واستدرك "طبعا توقيت المشاركة في الهجوم مهم، هاجم حين تكون واثقا في أن هذا لن يؤثر على مهمتك الأساسية كمدافع".

صديق الملعب

وأجاب عاشور "أكثر لاعبين ارتحت بجوارهم هم حسام غالي ومحمد رزق وشهاب، شهاب الدين أحمد من أكثر من ارتحت بجوارهم".

وعن أكثر لاعب يثق فيه في الملعب، أفاد "عماد متعب.. يتحرك بامتياز، ودوما تكون واثقا في حسن تصرفه بالكرة حين تصله".