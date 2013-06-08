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طلاب الثانوية العامة بالفيوم يخشون من سؤال الأدب والنحو

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طلاب الثانوية العامة بالفيوم يخشون من سؤال الأدب والنحو طلاب الثانوية العامة بالفيوم يخشون من سؤال الأدب والنحو

بدأت منذ الساعة التاسعة من صباح اليوم أول امتحانات الثانوية العامة بالفيوم، ورصد "اليوم السابع" حالة من التوتر والقلق والترقب سيطرت على طلاب قبل دخول اللجان لتأدية الامتحان فى مادة اللغة العربية.

كان الطلاب قد تواجدوا أمام اللجان منذ الثامنة صباحا وأكدوا أنهم قلقون رغم مذاكرتهم الجيدة للمادة، ولكن هناك بعض الأسئلة تخيفهم ولا يستطيعون توقعها، مثل سؤال الأدب وسؤال النحو، كما أشاروا إلى أن مادة اللغة العربية دسمة وتحتاج لوقت وجهد كثيرين، وأن القصة التى يدرسونها فصولها طويلة وممتدة، وهى قصة الأيام لطه حسين، وتمنى الطلاب أن يأتى الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط، وأن يخرجوا سعداء اليوم حتى يتمكنوا من تأدية باقى الامتحانات بقدر من الراحة النفسية.

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مصر 365