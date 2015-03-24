الأهلي: أنانية صبحي أمام النصر؟ هذه فائدة المباريات الودية

أفاد أحمد أيوب مدرب عام النادي الأهلي أن الأنانية التي ظهر عليها المهاجم رمضان صبحي أمام نادي النصر هي شيء إيجابي للفريق وأن المباريات الودية تلعب من أجل ذلك.

وكان صبحي قد شارك في تعادل الأهلي السلبي أمام النصر في مباراة ودية أقيمت اليوم الثلاثاء في مقر القلعة الحمراء.

وأتيحت لصبحي أخطر فرص المباراة والتي فضل فيها التسديد عن التمرير لأحد زملاؤه أثناء محاولته تسجيل هدفا للأهلي.

شاهد فرصة ضائعة من صبحي أمام النصر

قال أيوب:"رمضان كان أداؤه فردي نوعا ما، قد أتركه يفعل ذلك في المباريات الودية من أجل لفت نظره قبل الرسميات".

"هو يريد التعبير عن نفسه داخل الملعب، يشارك في بعض الدقائق بالمباريات وكان متواجد مع المنتخب الأوليمبي..دائما ما نوجهه بشكل صحيح فيما يخص أداؤه".

وكان صبحي قد شارك في 10 مباريات مع الأهلي هذا الموسم في بطولة الدوري، سجل خلالها هدفان.