أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - تكريم النساء البارزات في السفارة الهندية -
نشر قيمة اشتراكات المواطنين بالخارج والعاملين بالهيئات وأصحاب الأعمال والمعاشات والمعالين في قانون التأمين الصحي الجديد -
نجمي آرسنال على رادار مارسيليا في الصيف -
«بالاك» يتغنى بموهبة ألمانيا المقبلة -
9 عائلات أصولها كردية عاشت في مصر: الدنجوان والسندريلا وعبدالباسط عبدالصمد ومشاهير آخرون -
السفيرة عزيزة - فوائد اليوجا " تمنحك اللياقة البدنية والمرونة مهما كان عمرك أو وزنك " -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي تمارس رياضة اليوجا مع بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " -
السفيرة عزيزة - بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " ... ما هي رياضة اليوجا وما هي فوائدها -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والداخلية - ضمن الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي ... إحنا هننزل باللبس ده العتبة "ده احنا هنلم لم " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

حفني جاهز لرايون.. وبرنامج خاص لعيد

Google+ Print
حفني جاهز لرايون.. وبرنامج خاص لعيد حفني جاهز لرايون.. وبرنامج خاص لعيد

شارك أيمن حفني لاعب الزمالك في المران الجماعي الذي أقيم يوم الثلاثاء استعدادا للقاء رايون سبورتس الرواندي في إياب دور الـ32 من الكونفدرالية.

وحرمت الإصابة حفني من الانضمام لمنتخب الذي يستعد للقاء غينيا الاستوائية وديا الخميس المقبل في أولى مباريات المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر.

وشارك أيمن حفني في التدريبات الجماعية بشكل كامل، ليتأكد الجهاز الفني من جاهزيته لمواجهة رايون.

في الوقت ذاته يخضع أحمد عيد عبدالملك لبرنامج علاجي خاص لتجهيزه للحاق بلقاء رايون أيضا، بعدما تعرض للإصابة في لقاء الذهاب بأربطة الكاحل.

ويحل الزمالك ضيفا على رايون في الخامس من أبريل المقبل، بعدما تفوق عليه في لقاء الذهاب بثلاثة أهداف لهدف سجل عيد هدفين منهما فيما سجل أحمد توفيق الثالث.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
9 عائلات أصولها كردية عاشت في مصر: الدنجوان والسندريلا وعبدالباسط عبدالصمد ومشاهير آخرون

9 عائلات أصولها كردية عاشت في مصر: الدنجوان والسندريلا وعبدالباسط عبدالصمد ومشاهير آخرون

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والداخلية - ضمن الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والداخلية - ضمن الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: ترتيب الفرق خلال الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: ترتيب الفرق خلال الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: تشكيل طلائع الجيش و الداخلية في مباراة الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: تشكيل طلائع الجيش و الداخلية في مباراة الأسبوع الـ 23 للدوري المصري