حفني جاهز لرايون.. وبرنامج خاص لعيد

شارك أيمن حفني لاعب الزمالك في المران الجماعي الذي أقيم يوم الثلاثاء استعدادا للقاء رايون سبورتس الرواندي في إياب دور الـ32 من الكونفدرالية.

وحرمت الإصابة حفني من الانضمام لمنتخب مصر الذي يستعد للقاء غينيا الاستوائية وديا الخميس المقبل في أولى مباريات المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر.

وشارك أيمن حفني في التدريبات الجماعية بشكل كامل، ليتأكد الجهاز الفني من جاهزيته لمواجهة رايون.

في الوقت ذاته يخضع أحمد عيد عبدالملك لبرنامج علاجي خاص لتجهيزه للحاق بلقاء رايون أيضا، بعدما تعرض للإصابة في لقاء الذهاب بأربطة الكاحل.

ويحل الزمالك ضيفا على رايون في الخامس من أبريل المقبل، بعدما تفوق عليه في لقاء الذهاب بثلاثة أهداف لهدف سجل عيد هدفين منهما فيما سجل أحمد توفيق الثالث.