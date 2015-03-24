حكاية صورة - انهيار الكرة المصرية .. وقصة مصطفى ' تونس '

هل تعرف لماذا لُقب مصطفى يونس لاعب الأهلي ومنتخب مصر في السبعينات بمصطفى "تونس"؟ الإجابة في السطور التالية.

FilGoal.com يعرض سلسلة جديدة بعنوان "حكاية صورة"، عن صور تاريخية وما هي الأجواء المحيطة بها.

1) حكاية صورة – هل تعرف منتخب الظل الذي مثل مصر حتى لا تنتقم الجزائر

في تصفيات كأس العالم 1978 نجح الفراعنة في التأهل للمرحلة النهائية في مجموعة ضمت تونس ونيجيريا.

منتخب الفراعنة كان يضم في صفوفه "أقوى منتخب في تاريخ مصر" بحسب ما قاله حسن شحاتة المدير الفني الأسبق للمنتخب، إذ يضم فاروق جعفر، محمود الخطيب، إكرامي، علي خليل وأخرين.

خسرت مصر 4-0 من نيجيريا في لاجوس، ثم فاز الفراعنة 3-1 في القاهرة بتوقيع مصطفى عبده (هدفين) ومختار مختار.

وحققت مصر فوزا هاما في القاهرة على تونس 3-2 بأهداف فاروق جعفر، مصطفى عبده والخطيب .. وبات الفراعنة على خطوة نقطة واحدة من التأهل لكأس العالم بالأرجنتين.

التعادل في استاد المنزه يضمن لمصر مقعدا في كأس العالم، ولكن سقط الفراعنة برباعية مقابل هدف سجلها محمد عقيد وتميم الحزايمي وعبد الروؤف بن عزيزة وخميس العبيدة بينما أحرز مختار مختار هدف مصر الوحيد.

الهزيمة كان لها خيوط كثيرة، العديد من الأسماء المهاجمين الكبار في قائمة المنتخب، فتم توظيف لاعبين مهاجمين بالأساس للعب في الوسط والدفاع .. فكانت الهزيمة الثقيلة.

واهتزت شباك مصر بسبب أخطاء دفاعية بطلها مصطفى يونس، وطاله لقب "مصطفى تونس" بعد تلك المباراة من النقاد الذين هاجموا المنتخب المصري.

ومرت فترة انهيار بالكرة المصرية، تواصلت معاناة المنتخب بالأندية المصرية، حتى ... (انتظرونا في الحلقة التالية).

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