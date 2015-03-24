6 نصائح تخلصك من الاكتئاب

يقول قارئ إنه يعانى من الشعور بضغوط نفسية واكتئاب، ويريد أن يعرف طرقا تساعده على التخلص من هذا الشعور.. فما هو الحل؟.إعلان - Ads إعلان - Ads
>يقدم الدكتور محمد على استشارى الطب النفسى، بعض النصائح للتخلص من هذا الشعور السلبى لمعالجة الاكتئاب والضغط النفسى.
6- التعرف على أشخاص أكثر إيجابية، ويسعون لما هو جديد فى الحياة.
>يقدم الدكتور محمد على استشارى الطب النفسى، بعض النصائح للتخلص من هذا الشعور السلبى لمعالجة الاكتئاب والضغط النفسى.
1- عليك الابتعاد عن الأشياء التى تجعلك أكثر توترا وعصبية.
2- عليك ممارسة الرياضة بانتظام، لأنها تساعدك على تخفيف الشعور بالتوتر والقلق والاضطراب النفسى، وتجنبك الإصابة بالاكتئاب وتجدد من خلايا جسمك.
3- يمكن الاعتياد على أخذ حمام ساخن قبل النوم.
4- عليك إعطاء نفسك الشعور بالطاقة الإيجابية، على أنك أفضل إنسان وأنك لا تعانى من شىء وأن نفسيتك جيدة.
5- كما يمكن عند الشعور بهذا الضغوط النفسية باللجوء للبكاء، لأنه يعمل على تخلص الجسم من الأشياء الداخلية المتراكمة فى الجسم، ويشعرك أنك ذو نفسية أفضل.
6- التعرف على أشخاص أكثر إيجابية، ويسعون لما هو جديد فى الحياة.
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