6 نصائح تخلصك من الاكتئاب

يقول قارئ إنه يعانى من الشعور بضغوط نفسية واكتئاب، ويريد أن يعرف طرقا تساعده على التخلص من هذا الشعور.. فما هو الحل؟.>يقدم الدكتور محمد على استشارى الطب النفسى، بعض النصائح للتخلص من هذا الشعور السلبى لمعالجة الاكتئاب والضغط النفسى.

1- عليك الابتعاد عن الأشياء التى تجعلك أكثر توترا وعصبية.

2- عليك ممارسة الرياضة بانتظام، لأنها تساعدك على تخفيف الشعور بالتوتر والقلق والاضطراب النفسى، وتجنبك الإصابة بالاكتئاب وتجدد من خلايا جسمك.

3- يمكن الاعتياد على أخذ حمام ساخن قبل النوم.

4- عليك إعطاء نفسك الشعور بالطاقة الإيجابية، على أنك أفضل إنسان وأنك لا تعانى من شىء وأن نفسيتك جيدة.

5- كما يمكن عند الشعور بهذا الضغوط النفسية باللجوء للبكاء، لأنه يعمل على تخلص الجسم من الأشياء الداخلية المتراكمة فى الجسم، ويشعرك أنك ذو نفسية أفضل.

6- التعرف على أشخاص أكثر إيجابية، ويسعون لما هو جديد فى الحياة.

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