أخبار عاجلة

9 عائلات أصولها كردية عاشت في مصر: الدنجوان والسندريلا وعبدالباسط عبدالصمد ومشاهير آخرون -
السفيرة عزيزة - فوائد اليوجا " تمنحك اللياقة البدنية والمرونة مهما كان عمرك أو وزنك " -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي تمارس رياضة اليوجا مع بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " -
السفيرة عزيزة - بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " ... ما هي رياضة اليوجا وما هي فوائدها -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والداخلية - ضمن الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي ... إحنا هننزل باللبس ده العتبة "ده احنا هنلم لم " -
السفيرة عزيزة - الطفلتين " كارما و فرح " يبدعون ويتألقون في الرقص الهندي -
ستاد مصر: ترتيب الفرق خلال الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
الكحكي والحسيني يحتفلان بعيد ميلاد طفل على "طائرة واشنطن" -
مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

6 نصائح تخلصك من الاكتئاب

Google+ Print
6 نصائح تخلصك من الاكتئاب 6 نصائح تخلصك من الاكتئاب
يقول قارئ إنه يعانى من الشعور بضغوط نفسية واكتئاب، ويريد أن يعرف طرقا تساعده على التخلص من هذا الشعور.. فما هو الحل؟.
>يقدم الدكتور محمد على استشارى الطب النفسى، بعض النصائح للتخلص من هذا الشعور السلبى لمعالجة الاكتئاب والضغط النفسى.

1- عليك الابتعاد عن الأشياء التى تجعلك أكثر توترا وعصبية.

2- عليك ممارسة الرياضة بانتظام، لأنها تساعدك على تخفيف الشعور بالتوتر والقلق والاضطراب النفسى، وتجنبك الإصابة بالاكتئاب وتجدد من خلايا جسمك.

3- يمكن الاعتياد على أخذ حمام ساخن قبل النوم.

4- عليك إعطاء نفسك الشعور بالطاقة الإيجابية، على أنك أفضل إنسان وأنك لا تعانى من شىء وأن نفسيتك جيدة.

5- كما يمكن عند الشعور بهذا الضغوط النفسية باللجوء للبكاء، لأنه يعمل على تخلص الجسم من الأشياء الداخلية المتراكمة فى الجسم، ويشعرك أنك ذو نفسية أفضل.

6- التعرف على أشخاص أكثر إيجابية، ويسعون لما هو جديد فى الحياة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365