سفيرة السويد بالقاهرة: نتطلع لعودة العلاقات مع السعودية لطبيعتها

أكدت شارلوتا سبار، سفيرة السويد بالقاهرة، احترام دولتها للعالم الإسلامى، وأعربت عن تطلع حكومتها إلى عودة العلاقات الطبيعية مع السعودية فى أقرب فرصة وإنهاء الأزمة.

جاء ذلك خلال لقاء السفير حاتم سيف النصر مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية اليوم مع سفيرة السويد بالقاهرة، فى إطار الجهود الدبلوماسية المصرية الرامية إلى تعزيز العلاقات العربية الأوروبية تأسيسًا على مبدأ احترام الخصوصية الثقافية والدينية للدول.

وتطرقت مباحثات مساعد وزير الخارجية إلى الأزمة التى طرأت مؤخرًا بين المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة السويد على خلفية تصريحات وزيرة الخارجية السويدية تجاه المملكة، معربًا عن قلق القاهرة إزاء التوتر الحالى فى العلاقات العربية - السويدية وتداعياتها المحتملة.

وفى ذات الإطار، شدد على ضرورة ترسيخ مبدأ عدم التدخل فى الشئون الداخلية وكذلك إبداء الحرص على عدم الانزلاق إلى كل ما من شأنه أن يمثل إهانة للمعتقدات والشرائع، مطالبًا بضرورة أن تتأسس العلاقات بين الدول على الاحترام المتبادل لأنظمتها السياسية والقضائية.

وأكد السفير حاتم سيف النصر حرص مصر على إرساء علاقات تعاون واحترام متبادل بين الدول العربية والسويد، دون المساس بالقيم الإسلامية والعربية.